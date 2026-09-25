Kuwait apoya soluciones pacíficas y entendimientos sostenibles

Kuwait, 25 sep.- Kuwait reafirmó su respaldo a las soluciones pacíficas para resolver los conflictos en Oriente Medio y a la búsqueda de entendimientos regionales sostenibles, informó hoy la agencia oficial Kuna.

La declaración fue formulada el jueves por el príncipe heredero Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah durante la intervención de Kuwait ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Kuwait reitera su apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir la tensión y lograr una resolución pacífica del conflicto actual con Irán, y elogia los esfuerzos y la mediación liderados por Qatar y Pakistán», afirmó.

Asimismo, subrayó la necesidad de alcanzar entendimientos regionales sostenibles basados en «un firme compromiso con los principios de buena vecindad y el respeto a la soberanía de los Estados».

El príncipe heredero instó a que esos entendimientos se fundamenten en la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso o la amenaza de la fuerza, el cese del apoyo a grupos interpuestos y milicias, así como en la atención a las preocupaciones de seguridad de todos los países de la región.

Entre esas preocupaciones mencionó «el expediente nuclear iraní, los misiles balísticos y los drones», además de la necesidad de garantizar la libertad y seguridad de la navegación y el derecho de paso por los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

Según el gobernante kuwaití, su país, junto a los demás Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Bahréin— y Jordania, ha sido blanco desde febrero pasado de una «atroz agresión iraní» que habría incluido el empleo de misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Afirmó que esos hechos se produjeron pese a que Kuwait no es parte en el conflicto regional en curso y los calificó de «violación flagrante del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas».

En cuanto a las relaciones con Iraq, el príncipe heredero afirmó que Kuwait considera al país vecino «un hermano con el que compartimos estrechos vínculos, y un socio en materia de seguridad y estabilidad».

Expresó asimismo el interés de su Gobierno en fortalecer las medidas de fomento de la confianza entre ambos países, ampliar las relaciones bilaterales y resolver las cuestiones pendientes, entre ellas la culminación de la demarcación de la frontera marítima.

Al referirse a la cuestión palestina, Sabah Khaled señaló que el pueblo palestino continúa afrontando difíciles condiciones de vida debido a políticas que, según afirmó, incluyen desplazamientos, detenciones y expansión de asentamientos.

En ese sentido, reclamó la aplicación del alto el fuego en la Franja de Gaza acordado en octubre pasado, incluida «la retirada total de las fuerzas de ocupación israelíes de la Franja, la garantía del flujo de ayuda humanitaria y el retorno de la Autoridad Palestina a la Franja».

El príncipe heredero también abogó por reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al considerar que esa instancia debe adaptarse al incremento del número de miembros de la organización y a las transformaciones registradas en las relaciones internacionales desde su creación.

«Reformar el Consejo de Seguridad, l órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, se ha convertido en una necesidad», afirmó.

Añadió que existe «una necesidad urgente de que el Consejo sea más representativo, eficaz y transparente en el desempeño de sus responsabilidades».

El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros: cinco permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— y 10 no permanentes, elegidos por períodos de dos años.

La reforma de ese órgano figura desde hace años entre las demandas planteadas por distintos Estados, particularmente en relación con la representación de países y regiones que actualmente no cuentan con un puesto permanente.