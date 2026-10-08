Santiago de Cuba, único invicto en la Serie Nacional de Béisbol

Las Avispas de Santiago de Cuba noquearon 14-4 a los Indios de Guantánamo, para completar la barrida en cuatro juegos y convertirse en el único equipo invicto de la 65.ª Serie Nacional de Béisbol.

A fuerza de muñecas, los dirigidos por Idalberto Lamote volvieron a defender su feudo del Guillermón Moncada, al conectar tres cuadrangulares para llegar a 15 en el joven torneo, líderes con amplia ventaja entre los 16 conjuntos en competencia.

Carlos Monier, Yoel Yanqui y Edilse Silva, este último con las bases llenas, desaparecieron la esférica del estadio para remolcar entre los tres 10 carreras y sostener a un equipo que manda en solitario en la Zona Oriental.

Osvaldo Acuña ganó su primer partido de la temporada y Oriolvis Cobas sufrió el revés.

Los Gallos de Sancti Spíritus, ahora con balance de 3-1, perdieron su invicto al caer 4-5 ante los Toros de Camagüey en el José Antonio Huelga, en juego ganado por Edgar Suárez y perdido por José Santos.

Hubert Sánchez tuvo jornada perfecta al conectar cuatro jits, entre ellos un doble, en igual cantidad de turnos al bate.

Por su parte, los Alazanes de Granma y los Leñadores de Las Tunas lograron triunfos esta tarde y concluyeron empatados con sus rivales en el duelo semanal.

Los caballos orientales, de visita en el Calixto García, vencieron 4-3 a los Cachorros de Holguín, a pesar del vuelacercas de Nelson Batista, mientras los Leñadores dispusieron 19-12 de los Tigres de Ciego de Ávila en el Julio Antonio Mella.

En ese partido jonronearon por los vencedores Yordanis Alarcón y Luis Pérez, mientras Ronaldo Castillo, Asniel Jiménez y George Contreras lo hicieron por los derrotados.

Vegueros de Pinar del Río, Cazadores de Artemisa y Cocodrilos de Matanzas vencieron en sus respectivos desafíos para llegar a tres victorias y compartir la cima de la Zona Occidental.

En el Latinoamericano, los Vegueros volvieron a desatar una cruel ofensiva de 22 indiscutibles y derrotaron 17-12 a los Leones de Industriales, con vuelacercas de Jorge Yoan Rojas y Jesús Arcia.

Juan Manuel Pérez también se lució con el madero al remolcar cuatro carreras y conectar cinco dobles consecutivos, récord para los torneos domésticos.

Los Cazadores sacaron fuera de combate a los Piratas de La Isla con pizarra final de 16-6, con un ataque de 15 imparables, entre ellos los cuadrangulares de Yansue Moré y Yadier Ruiz.

Frank David González conectó su tercer vuelacercas de la temporada en la causa perdida, para igualar con los líderes.

En el Victoria de Girón, los anfitriones matanceros doblegaron 6-4 a los Elefantes de Cienfuegos, con triunfo para Luis Manuel Hernández y el tercer salvado de Naykel Cruz, líder en ese acápite.

Por último, los Leopardos de Villa Clara vencieron 9-4 a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández y consiguieron el empate a dos triunfos en su duelo semanal.

Mailon Tomás Alonso, por los felinos, y Frank Alonso, por los perdedores, conectaron batazos de vuelta completa.