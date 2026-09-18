Fidel viaja a la ONU, una visita histórica

El día 18 de septiembre de 1960, hace hoy 66 años, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba, llegó al aeropuerto de Nueva York, en los Estados Unidos al frente de la delegación de la Isla caribeña, que tomaría parte en la Décimo Quinta Asamblea General de las Naciones Unidas.

Días antes, el 14 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos, anunció que Fidel y la delegación que lo acompañaría serían confinadas a la isla de Manhattan, durante su permanencia en ese país para participar en los debates de la Asamblea General de la ONU.

La anterior decisión provocó la protesta de la delegación cubana, porque ello violaba los principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas y la obligatoriedad del gobierno norteamericano de ofrecer todas las garantías necesarias para la estancia en Nueva York de los participantes en las sesiones de la Asamblea, sin discriminaciones de ningún tipo.

En respuesta a la absurda decisión del gobierno yanqui, el Comandante en Jefe Fidel Castro y sus acompañantes, decidieron alojarse en el hotel Therese, ubicado en la barriada afronorteamericana de Harlem, lugar donde la delegación cubana fue acogida con gran beneplácito por su gerencia y trabajadores, con quienes compartió un almuerzo el día 22 de septiembre.

En tanto esperaba su turno para hablar en el plenario de la Asamblea General de la ONU, en el propio hotel Therese, el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba fue objeto de numerosas visitas de personalidades asistentes al cónclave mundial, entre ellos el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, el Primer Ministro Indio Jawaharlal Nehru, el Primer Ministro soviético Nikita Jruschov y el dirigente negro estadounidense Malcom X.

Asimismo durante los días que permaneció alojado con su delegación en el hotel Therese, el Comandante en Jefe recibió numerosas muestras de cariño y solidaridad de parte de los vecinos de la barriada negra de Harlem, que día a día se concentraban frente a ese lugar.

Finalmente el 26 de septiembre de 1960, el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba, habló ante la Asamblea General de la ONU en un discurso que se extendió por cuatro horas y 29 minutos, el más largo pronunciado en toda la historia de la organización mundial y donde entre otros aspectos señaló: “Desaparezca la filosofía del despojo y desaparecerá la filosofía de la guerra”.