Evacuación de soldados españoles en 1898 con la intervención militar de Estados Unidos en la isla

El 10 de agosto de 1898 debió ser un día muy triste para España cuando desde el puerto de Santiago de Cuba partió el vapor Alicante de ese país con 1256 pasajeros en su mayoría oficiales y soldados coloniales enfermos, que habían combatido en la guerra hispano-cubana y que terminó con la intervención militar en la isla en julio de ese año.

España no pudo entonces garantizar un regreso digno de sus soldados a la península y el traslado se hizo en condiciones dantescas por las penurias que debieron afrontar los evacuados entre agosto de 1898 y febrero de 1899, que fue el plazo que Estados Unidos le dio al ejército colonial para abandonar Cuba y también los que se encontraba en Puerto Rico.

Aunque el traslado se hizo en el más absoluto silencio pues la colonia prohibía incluso, las recepciones en los puertos donde desembarcaban, la prensa publicó crónicas y fotos que hablaban de las condiciones infrahumanas del traslado donde murieron 4000 hombres cuyos cuerpos fueron lanzados al agua y el mar fue su tumba.

Los soldados y oficiales españoles que combatieron en Cuba no merecían tal destino. Ellos vinieron a la isla en cumplimiento de un deber y lo hicieron con honor en su gran mayoría, porque como expresara el Manifiesto de Montecristi, redactado por José Martí: “la guerra no es contra el español, sino un conflicto entre la nación cubana y el gobierno de Madrid”

Durante los casi seis meses que duró la evacuación de los 200 000 soldados coloniales que habían en la isla, la Compañía Trasatlántica Española movilizó 51 buques, de estos 23 extranjeros, y aun así fueron insuficientes sin contar que muchos civiles y soldados hispanos decidieron quedarse en Cuba.

El Tratado de Paz suscrito en Washington entre Estados Unidos y España el 13 de agosto de 1898 y oficializado el 10 de diciembre de ese mismo año en París, consignaba el compromiso de los vencidos de evacuar de inmediato la isla, pero esto no pudo ser hasta el primero de enero de 1899, cuando el gobierno colonial traspasó la soberanía de Cuba a los interventores yanquis.

Refiriéndose a la evacuación de las tropas coloniales, Máximo Gómez anotó en su diario de campaña: “Triste se han ido ellos y triste hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero los ha sustituido. Yo soñaba con la paz con España, yo esperaba despedir con respeto a los valientes soldados españoles, con los cuales nos encontramos siempre frente a frente en el campo de batalla. Pero los americanos (…) no supieron endulzar la pena de los vencidos”