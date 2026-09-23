Refuerzan atención pediátrica ante alza de casos febriles

En aras de facilitar un mejor manejo de los casos febriles, con una tendencia al alza en el actual mes de septiembre, el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, con sede en esta ciudad, refuerza la atención médica y de enfermería desde el propio Cuerpo de Guardia.

La doctora Dayana Camacho, vicedirectora de Asistencia Médica en uno de los mayores centros de Salud del territorio, subrayó a la Agencia Cubana de Noticias que para el periodo que transcurre y octubre se pronosticó un incremento de estos pacientes, por lo que se mantiene un estrecho seguimiento, sobre todo, de los menores de un año, los que presentan signos de alarma o comorbilidades.

De acuerdo con la especialista de primer grado en Terapia Intensiva y Emergencia, en el servicio de urgencias está habilitada una consulta para estos pacientes y una vez que se clasifican como síndrome agudo van a Miscelánea Lactante, una sala establecida para los menores de un año, o Infectología, donde también se siguen muy de cerca signos como vómitos, dolor abdominal, fiebre de difícil manejo.

Significó que, según los protocolos estandarizados en Cuba, los infantes de hasta dos años deben permanecer en la instalación para su vigilancia y resaltó, además, el papel que desempeña la Unidad de Cuidados Intensivos, en coordinación con el resto de los servicios.

Camacho destacó la prioridad concedida por el sistema sanitario para, en medio de las difíciles circunstancias económicas y el cerco petrolero que enfrenta la Isla, asegurar los reactivos y otros insumos para la realización de los exámenes complementarios, los ultrasonidos, los Rayos X necesarios.

Al decir del doctor Gabriel Alejandro Díaz, especialista de segundo grado en Pediatría y Máster en Salud de los niños y adolescentes, a partir de la incidencia de las arbovirosis y del aumento de los febriles, la sala de Miscelánea Lactante cuenta con un cubículo destinado a los casos inespecíficos y otro a los positivos al test rápido de dengue, prueba que se emplea hoy en la institución.

Aunque en comparación con el año precedente no se registra un ascenso alarmante de pacientes en estas edades, el también profesor auxiliar aclaró que a diferencia del calendario anterior hay una mayor prevalencia de casos sospechosos de dengue, dolencia en la que pueden aparecer complicaciones con más frecuencia.

De ahí, acotó, que en cada equipo de guardia permanece una enfermera solo para la vigilancia de los menores confirmados con el test rápido, otra de las acciones implementadas puertas adentro del “José Martí Pérez”.

Desde el punto de vista inmunológico, este grupo etario tiene un sistema menos desarrollado, recordó Díaz, las complicaciones a esta edad suelen ser graves por lo que si no se acude tempranamente para una valoración pueden aparecer otros procesos como sangrado de piel y mucosa, la disminución de las plaquetas, la deshidratación.

Detalló que en septiembre han tenido pequeños con Chikungunya con lesiones atípicas, de tipo ampollares, que pueden llevar a la pérdida de líquido, por lo que explicó que todo seguimiento desde el punto de vista clínico y de laboratorio es trascendental.

Interrogado sobre la disponibilidad de recursos para el tratamiento de los infantes, Díaz señaló que a los menores de un año se les realizan análisis complementarios al tercer, cuarto y quinto días de la evolución de la enfermedad, el test rápido, los ultrasonidos; y en todos ellos, aseveró, se buscan las alternativas para que no falte ni el gel.

Finalmente, las fuentes consultadas recalcaron la importancia de acudir a los servicios de Salud si el niño hace fiebre persistente o de difícil manejo, si rechaza la alimentación, si está irritado, pues la atención médica y de enfermería oportuna evitan complicaciones.