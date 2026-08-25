Fuerza vital: Agua

Una gota puede parecer insignificante, pero millones de gotas forman ríos, lagos, océanos y reservas que sostienen la vida. Sin embargo, mientras en algunos lugares abrir un grifo es un gesto cotidiano que apenas merece atención, en otros conseguir agua segura sigue siendo una lucha diaria. Del 24 al 28 de agosto se celebra la Semana Mundial del Agua, una oportunidad para poner en el centro de la conversación uno de los recursos más importantes del planeta y recordar que hablar de agua es hablar de salud, alimentación, educación, economía, medio ambiente, igualdad y futuro.

La Semana Mundial del Agua, conocida internacionalmente como World Water Week, es uno de los principales encuentros mundiales dedicados a los desafíos relacionados con este recurso. La conferencia se celebra anualmente en Estocolmo y fue establecida en 1991. En 2025 tuvo lugar del 24 al 28 de agosto bajo el lema “Water for Climate Action”, centrado en el papel del agua frente al cambio climático, la protección de los ecosistemas, la resiliencia y la justicia climática.

La elección de estas fechas no es una casualidad dentro del calendario internacional de la sostenibilidad. El agua atraviesa prácticamente todos los grandes desafíos de la humanidad. Está presente en aquello que bebemos, en los alimentos que consumimos, en la higiene, en la producción industrial, en la generación de energía, en los ecosistemas y en la estabilidad de las comunidades.

Hablar de agua, por tanto, no significa únicamente hablar de ríos, embalses o océanos. Significa hablar de vida.

El planeta puede parecer un mundo dominado por el agua, pero la cantidad de agua dulce disponible para las necesidades humanas y de los ecosistemas es limitada. El agua se encuentra en un ciclo permanente de evaporación, condensación, precipitación, infiltración y circulación, pero su distribución es extraordinariamente desigual. Hay regiones donde las lluvias son abundantes y otras donde las comunidades enfrentan sequías prolongadas, agotamiento de acuíferos o dificultades para acceder a fuentes seguras.

A esa desigualdad natural se suma una desigualdad social. Tener agua cerca no significa necesariamente tener agua potable. Contar con una fuente de abastecimiento tampoco garantiza que el agua esté libre de contaminación o disponible de manera continua.

Los datos más recientes muestran la dimensión del desafío. En 2024, aproximadamente el 74 % de la población mundial utilizaba servicios de agua potable gestionados de forma segura, pero 2.200 millones de personas todavía carecían de ese nivel de acceso. Ese mismo año, unos 3.400 millones de personas no contaban con servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 1.700 millones carecían de servicios básicos de higiene en el hogar.

Son cifras que obligan a mirar el problema desde otra perspectiva. El agua no puede considerarse únicamente un recurso natural: también es una cuestión de derechos y de justicia.

Las Naciones Unidas reconocen el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 plantea precisamente la necesidad de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Entre sus metas se encuentra conseguir para 2030 un acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible.

El problema es que el mundo todavía está lejos de cumplir ese objetivo al ritmo necesario. Aunque se han producido avances importantes, las desigualdades persisten y en algunos contextos incluso se agravan.

El informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF publicado en 2025 mostró que entre 2000 y 2024 unos 2.200 millones de personas lograron acceder a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Pero el progreso ha sido desigual: las comunidades rurales, los países de bajos ingresos, los contextos frágiles y determinados grupos vulnerables continúan enfrentando mayores dificultades.

Detrás de estas estadísticas hay realidades concretas. Hay familias que deben recorrer largas distancias para conseguir agua. Hay niños que faltan a la escuela porque tienen que ayudar en las tareas relacionadas con su recolección. Hay mujeres y niñas que soportan una parte desproporcionada de esa responsabilidad en numerosos lugares. Hay comunidades donde una sequía puede significar perder cosechas, animales, ingresos y oportunidades.

El agua también está profundamente relacionada con la salud. Cuando una población no dispone de agua segura y saneamiento adecuado, aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por agua contaminada. El cólera, las diarreas, la disentería, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y otras enfermedades están relacionadas con condiciones deficientes de agua, saneamiento e higiene.

Por eso, llevar agua segura a una comunidad puede tener un impacto sanitario enorme. No se trata únicamente de facilitar una necesidad básica; significa reducir enfermedades, mejorar la higiene, favorecer la asistencia escolar y contribuir a que las familias puedan desarrollar sus actividades con mayor seguridad.

El agua también tiene una relación directa con la alimentación. La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza y cualquier alteración de su disponibilidad puede repercutir en la producción de alimentos. Una sequía prolongada puede reducir cosechas y aumentar los costes de producción, mientras que unas lluvias excesivas pueden provocar inundaciones, erosión y pérdida de cultivos.

La seguridad alimentaria y la seguridad hídrica están, por tanto, estrechamente conectadas. No puede garantizarse una alimentación estable a largo plazo sin proteger las fuentes de agua y gestionar de manera responsable los recursos disponibles.

Los efectos también alcanzan a las ciudades. El crecimiento urbano incrementa la demanda de agua para hogares, industrias, comercios y servicios públicos. Al mismo tiempo, la expansión de las ciudades puede reducir espacios naturales que ayudan a absorber y almacenar agua.

La impermeabilización del suelo mediante carreteras, edificios y otras infraestructuras dificulta la infiltración del agua de lluvia y puede aumentar el riesgo de inundaciones. Cuando las ciudades crecen sin una planificación adecuada, el agua puede convertirse simultáneamente en un recurso escaso y en una amenaza durante episodios de lluvias intensas.

El cambio climático está haciendo todavía más compleja esta situación. El calentamiento global altera los patrones de precipitación, incrementa la frecuencia o intensidad de determinados fenómenos extremos y afecta a la disponibilidad de agua en diferentes regiones. La Semana Mundial del Agua de 2025 puso precisamente el foco en esta conexión entre agua y acción climática, abordando desde la protección de ecosistemas hasta la adaptación y la resiliencia.

El agua es, de hecho, uno de los principales canales a través de los cuales el cambio climático afecta a las sociedades. Las sequías, inundaciones, tormentas y cambios en los ciclos de lluvia repercuten sobre viviendas, agricultura, infraestructuras, salud y economía.

Pero la relación funciona también en sentido contrario. La gestión del agua puede contribuir a la respuesta frente al cambio climático. Los humedales, bosques, ríos y otros ecosistemas acuáticos desempeñan funciones esenciales para almacenar agua, regular flujos, conservar biodiversidad y contribuir al equilibrio ambiental.

Proteger esos ecosistemas no significa únicamente conservar paisajes hermosos. Significa proteger infraestructuras naturales que prestan servicios fundamentales a las sociedades.

Los ríos son otro ejemplo. Atraviesan fronteras políticas y, por ello, su gestión puede requerir cooperación entre diferentes países. Lo que ocurre aguas arriba puede tener consecuencias para las comunidades situadas aguas abajo.

Esta realidad convierte al agua en un asunto de cooperación internacional. Compartir información, establecer acuerdos, gestionar de manera sostenible las cuencas y evitar conflictos por el acceso a los recursos hídricos son elementos esenciales para construir seguridad hídrica.

La propia Semana Mundial del Agua ha convertido la cooperación en uno de sus grandes ejes de trabajo a lo largo de los años. El encuentro reúne a responsables políticos, investigadores, organizaciones internacionales, empresas, representantes de comunidades y especialistas de diferentes sectores para buscar soluciones que puedan trasladarse de los debates a la realidad.

La tecnología también está cambiando la manera de gestionar el agua. Los satélites permiten observar cambios en los ecosistemas y detectar determinadas variaciones en las reservas hídricas. Los sensores pueden ayudar a controlar redes de distribución. La inteligencia artificial y los modelos predictivos pueden contribuir a anticipar determinadas situaciones de riesgo. Los sistemas de riego más eficientes pueden reducir el consumo agrícola.

Pero la tecnología, por sí sola, no resolverá el problema.

Una comunidad puede disponer de sistemas modernos de tratamiento y distribución y continuar teniendo dificultades si carece de financiación, mantenimiento, instituciones eficaces o personal capacitado. La gestión del agua necesita infraestructuras, pero también necesita gobernanza.

Los datos de Naciones Unidas muestran que el mundo continúa enfrentando importantes problemas de contaminación y tratamiento de aguas residuales. En 2024, solamente alrededor del 56 % de las aguas residuales domésticas se trataba de forma segura. Al mismo tiempo, los ecosistemas de agua dulce continúan deteriorándose en distintas regiones.

Esto significa que ahorrar agua en casa es importante, pero no suficiente. También es necesario evitar su contaminación, mejorar las redes de abastecimiento, tratar adecuadamente las aguas residuales, proteger los acuíferos y controlar las actividades que pueden deteriorar las fuentes de agua.

La contaminación puede proceder de numerosos lugares: residuos urbanos, productos químicos, actividades industriales, agricultura, aguas residuales sin tratamiento adecuado y otras fuentes. Una vez contaminado un río o un acuífero, recuperar su calidad puede requerir enormes inversiones y muchos años.

Por eso, prevenir la contaminación suele ser mucho más eficaz que intentar reparar posteriormente sus consecuencias.

El agua también tiene una dimensión económica. Sin agua no funcionan numerosas actividades productivas. La agricultura necesita riego; muchas industrias necesitan agua en sus procesos; la producción energética depende en diferentes grados de los recursos hídricos; el turismo depende de playas, ríos, lagos y paisajes; y las ciudades necesitan redes de abastecimiento y saneamiento para funcionar.

Cuando el agua escasea, la economía puede verse afectada de múltiples maneras.

Pero existe un riesgo adicional: considerar el agua únicamente desde su valor económico. Un río no es solamente un recurso para producir energía. Un humedal no es solamente un terreno disponible. Un acuífero no es solamente una reserva para extraer cuando sea necesario.

Los ecosistemas acuáticos tienen un valor propio y cumplen funciones esenciales para la biodiversidad.

Peces, anfibios, aves, plantas, microorganismos y numerosas especies dependen de ríos, lagos, humedales y otros ambientes relacionados con el agua. Cuando estos ecosistemas se degradan, la pérdida no afecta solamente a la naturaleza: también puede repercutir en las comunidades humanas que dependen de ellos.

Por eso, una gestión sostenible del agua debe buscar un equilibrio entre las necesidades de las personas, las actividades económicas y la protección de los ecosistemas.

El desperdicio también forma parte de la conversación. En los hogares, cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, reparar fugas, utilizar electrodomésticos eficientes o reducir consumos innecesarios son acciones sencillas. En la agricultura, mejorar los sistemas de riego y seleccionar prácticas adaptadas al clima puede generar ahorros mucho mayores.

En las ciudades, reparar redes deterioradas puede ser tan importante como pedir a los ciudadanos que reduzcan su consumo. Una infraestructura antigua puede perder grandes cantidades de agua antes de que esta llegue a los hogares.

La responsabilidad, por tanto, es compartida.

Gobiernos, empresas, agricultores, instituciones, centros educativos y ciudadanos tienen diferentes responsabilidades en la construcción de una cultura del agua. No existe una única solución porque tampoco existe un único problema.

La Semana Mundial del Agua sirve precisamente para conectar todas esas perspectivas. Su objetivo no consiste simplemente en hablar sobre agua durante unos días, sino en generar conocimiento, cooperación y soluciones que puedan mantenerse durante todo el año.

La educación tiene un papel esencial. Enseñar a los niños desde edades tempranas que el agua no es infinita puede contribuir a formar generaciones más conscientes. Pero esa educación debe ir acompañada de infraestructuras y políticas adecuadas. No es razonable exigir un uso responsable del agua a una comunidad que carece de acceso seguro o de redes eficientes.

La justicia hídrica requiere reconocer esas diferencias.

No consume lo mismo una persona que dispone de agua corriente permanente que otra que debe caminar kilómetros para conseguirla. No enfrenta los mismos riesgos una comunidad con una red moderna de saneamiento que otra que depende de fuentes contaminadas. No tienen las mismas posibilidades de adaptación una ciudad con recursos suficientes y una población rural afectada por sequías recurrentes.

La desigualdad en el acceso al agua puede profundizar otras desigualdades sociales.

La salud, la educación, el empleo y la seguridad alimentaria pueden verse afectados cuando el acceso al agua es insuficiente. Por eso, invertir en agua y saneamiento es también invertir en desarrollo humano.

La OMS y UNICEF han advertido precisamente que los avances globales en agua, saneamiento e higiene esconden diferencias importantes entre territorios y grupos de población. Los países de bajos ingresos y los contextos frágiles presentan algunas de las mayores brechas.

El desafío es todavía mayor si se considera que la población mundial continúa creciendo y que cada vez más personas viven en ciudades. La demanda de agua seguirá aumentando mientras los recursos disponibles estarán sometidos a presiones ambientales, climáticas y demográficas.

El futuro exigirá cambiar la manera de entender el agua. No puede seguir considerándose un recurso ilimitado que está disponible simplemente porque basta con abrir un grifo.

El agua tiene un ciclo, pero ese ciclo necesita ecosistemas saludables y una gestión responsable.

Un bosque degradado puede alterar el comportamiento de una cuenca. Un humedal destruido pierde parte de su capacidad de regular el agua. Un acuífero sobreexplotado necesita tiempo para recuperarse, si es que puede hacerlo. Un río contaminado puede afectar durante años a quienes dependen de él.

Cuidar el agua significa, en consecuencia, cuidar todo aquello que permite que el agua permanezca disponible y en buenas condiciones.

La Semana Mundial del Agua también permite mirar hacia el futuro con una mezcla de preocupación y esperanza. Preocupación porque los datos demuestran que miles de millones de personas todavía carecen de servicios adecuados. Esperanza porque existen soluciones y porque se han producido avances importantes.

Entre 2015 y 2024, el porcentaje de población mundial que utilizaba servicios de agua potable gestionados de forma segura aumentó del 68 % al 74 %. Durante ese mismo periodo también mejoraron los indicadores globales de saneamiento e higiene.

El problema es que avanzar no es suficiente si el ritmo no permite alcanzar los objetivos establecidos.

Naciones Unidas advierte que ninguna de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 está actualmente encaminada a cumplirse en los plazos previstos sin una aceleración importante de los esfuerzos.

Eso convierte al agua en una de las grandes tareas pendientes de la Agenda 2030.

La solución pasa por aumentar las inversiones, mejorar las infraestructuras, fortalecer las instituciones, proteger los ecosistemas, desarrollar nuevas tecnologías y garantizar que las comunidades participen en las decisiones relacionadas con sus recursos.

También pasa por reconocer que el agua no conoce fronteras.

Los ríos atraviesan países. Las sequías afectan a regiones completas. Las lluvias extremas pueden provocar emergencias en diferentes territorios. Los océanos conectan continentes. Las decisiones tomadas en un lugar pueden tener consecuencias a cientos o miles de kilómetros.

Por eso, la cooperación es indispensable.

El agua puede ser motivo de tensiones, pero también puede convertirse en una poderosa herramienta para construir acuerdos. Compartir una cuenca obliga a los países a dialogar, intercambiar información y buscar soluciones comunes.

La Semana Mundial del Agua representa precisamente ese espíritu: reunir conocimientos y experiencias para encontrar caminos capaces de convertir un problema global en una agenda de soluciones.

Y mientras los expertos debaten sobre grandes infraestructuras, cambio climático, acuíferos, agricultura, tratamiento de aguas residuales y cooperación internacional, existe otra batalla que ocurre a diario en millones de hogares: la batalla contra el desperdicio y la indiferencia.

Una fuga que nadie repara, un grifo abierto innecesariamente o una fuente contaminada que se ignora pueden parecer problemas pequeños. Pero la suma de millones de pequeñas decisiones tiene consecuencias enormes.

Cuidar el agua no significa vivir con miedo a utilizarla. Significa utilizarla con conciencia.

Significa comprender que detrás de un vaso de agua hay una infraestructura, una fuente, un proceso de tratamiento, energía, trabajadores y recursos naturales. Significa saber que el agua que llega a nuestras casas no aparece mágicamente cuando abrimos el grifo.

Y significa recordar que para millones de personas ese gesto cotidiano todavía no es una realidad.

Del 24 al 28 de agosto, la Semana Mundial del Agua invita a detenerse precisamente en esa contradicción: vivimos en un planeta cubierto de agua, pero el acceso a agua segura continúa siendo una de las grandes desigualdades de nuestro tiempo.

El mensaje que deja esta celebración es sencillo y profundo: el agua no pertenece solamente al presente; también pertenece a las generaciones que todavía no han nacido.

Protegerla significa garantizar salud, alimentos, ecosistemas y oportunidades. Significa preparar a las ciudades para un clima cambiante, proteger los ríos y acuíferos, mejorar el saneamiento y garantizar que nadie tenga que elegir entre beber agua y satisfacer otra necesidad básica.

La verdadera riqueza de un país no se mide únicamente por sus recursos económicos. También se mide por la calidad de sus aguas, la salud de sus ríos, la seguridad de sus fuentes y la capacidad de garantizar que sus habitantes puedan acceder a ellas de manera segura y sostenible.

Por eso, esta Semana Mundial del Agua no debería terminar cuando termine el calendario. El compromiso con el agua debe continuar en las políticas públicas, en las empresas, en las escuelas, en las comunidades y en nuestros propios hogares.

Porque una gota puede parecer pequeña, pero cuando millones de personas comprenden su valor, esa gota se transforma en conciencia.

Y cuando la conciencia se convierte en acción, el agua deja de ser simplemente un recurso que utilizamos y pasa a ser un patrimonio que protegemos. El agua nos une porque todos dependemos de ella. Cuidarla no es una opción para el futuro: es una responsabilidad del presente.