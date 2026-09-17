«Criterio Compartido»: El Presidente regresa a la radio para dialogar con el pueblo

El Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció su regreso a la radio cubana con un nuevo programa que se transmitirá por Radio Rebelde.

Junto a la periodista Bárbara Betancourt Abreu, Premio Nacional de Radio 2026, y con la inspiración de la doctora Zeneida Costales, nace «Criterio Compartido», un espacio que busca ser:

Participativo y transparente: Un programa de todos y para todos, donde se abordarán los problemas, inquietudes y aspiraciones de la realidad cubana con «el pecho abierto».

De diálogo social: Un puente directo entre el Presidente y la población. Como dijo Bárbara: «Sí, él me escucha. Es el presidente que está escuchando lo que yo pienso».

Con protagonistas reales: Se dará voz a los héroes cotidianos, aquellas personas que con su esfuerzo diario construyen el país.

De rendición de cuentas: Un espacio para ejercer el control ciudadano y construir consensos, basándose en estudios de opinión y en la participación directa del pueblo.

El Presidente recordó con cariño su infancia y su vínculo con la radio, desde sus inicios en un programa infantil en Santa Clara hasta su experiencia en «Alta Tensión» y «Criterio Compartido» en Holguín. «La mejor manera de aprender es escuchar al pueblo», citó, reafirmando su compromiso con el diálogo.

El programa tendrá además un toque muy personal: la música de apertura es de Silvio Rodríguez, Canto Arena, con una versión de Miguel y Jenny, integrantes del grupo «De Cuba» e hijos del mandatario cubano.

A partir de la próxima semana, todos los cubanos podrán sintonizar este espacio que promete ser una conversación abierta y transformadora.