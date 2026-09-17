Primera casa de cambio privada ya opera en Cuba

El Banco Central de Cuba (BCC) confirmó el funcionamiento de la primera casa de cambio privada en el país, ubicada en Santa Clara, y cuya apertura responde a las transformaciones anunciadas entre las 176 medidas debatidas y aprobadas en junio último en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La página en Facebook del organismo informa de sus operaciones, y la existencia de otras solicitudes para la creación de entidades similares.

El BCC ha supervisado su funcionamiento y ha ido adecuando las normas correspondientes, enfatizó el comunicado.

Es una casa de cambio que empezó a operar y que, además de todo el impacto positivo que pueda tener su operatoria y en la vida cotidiana del lugar donde está enclavada, aporta información muy relevante de operaciones reales de mercado, refiere.

Asimismo, especifica que no responde a publicaciones en redes ni en intenciones de compra o de venta, sino a operaciones reales, liquidadas y confirmadas de cambio, que permiten fundamentar mejor la tasa de cambio oficial que hoy se construye para el Segmento 3, que es el segmento de las personas naturales y los actores económicos no estatales principalmente, y que hoy construye el Banco Central de Cuba.

Este martes Ian Pedro Carbonell Karell, director del sistema de pago del BCC, en el programa Mesa Redonda al explicar las transformaciones que se aplican al sistema financiero y bancario del país, señaló que el objetivo principal es acercar los servicios a la población y a los actores económicos, con medidas que flexibilizan el uso de cuentas, transferencias y operaciones en divisas.

Al abordar el tema de las casas de cambio privadas, adelantó el inicio de las operaciones de la primera de estas , dentro del programa piloto anunciado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.