El pueblo, la razón de su lucha

Autor: Yeilén Delgado Calvo

Quizá a muchos de los jóvenes que, en la mañana de este miércoles 3 de junio, adquirieron de forma gratuita los dos tomos de Revolución, la obra más hermosa, les pasará como a su editora Belkys Duménigo García: descubrirán, por medio de las 138 intervenciones públicas compiladas, la fibra humana de un hombre sensible, Raúl Castro Ruz.

En el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, y en ocasión del cumpleaños 95 del General de Ejército, tuvo lugar la presentación del texto, que –explicaron– se inserta dentro del propósito, articulado por la Red Juvenil Comunitaria, de llevar a centros estudiantiles y comunidades obras valiosas para el presente.

Duménigo García, editora jefa de la Oficina de Asuntos Históricos, no hizo una presentación al uso. Dijo recordar sus tiempos juveniles al verse rodeada de muchachas y muchachos, y se mostró muy emocionada. «Tenemos una tradición que nos mueve a ser como somos», señaló, y también, al mencionar la resiliencia de estos días, que «el pueblo cubano es un pueblo hermoso».

Meyvis Estévez Echeverría, miembro del Comité Central y secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas; Lorena Rosibel Fontela Méndez, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media; y Yasel Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saiz, asistieron a la actividad, en la que la editora explicó que adentrarse en el universo de cada discurso y aprehender su esencia le permitió al equipo de trabajo conocer la manera de decir de Raúl, directa, diáfana, criolla.

Resaltó, asimismo, su postura recia y educativa; el llamado al debate abierto y la creencia en la utilidad del ejercicio de la crítica para crecer y avanzar; y también el cariño por Fidel y la convicción absoluta de todo lo que puede lograr la Revolución.

Otros tópicos destacados fueron su idea de que solo unida nuestra América puede salvarse, así como la apuesta por el consenso entre los países, y la proclama por la paz y el derecho de los pueblos a defenderla.

Raúl, el estadista y visionario –dijo la especialista– nos convoca a reforzar el conocimiento de la historia de Cuba, indispensable condición para saber de dónde venimos; a no conformarnos si podemos dar más; a no dejarnos llevar por el entusiasmo exagerado y así perder el objetivo. Él defiende al pueblo y lo coloca en la razón de su lucha. Le agradecemos por el legado imperecedero de su obra y palabra.

Al intervenir, los jóvenes invitados subrayaron que, en un momento histórico convulso y transformador como el actual, es muy valioso poder acercarse al humanismo de Raúl desde su propio pensamiento. Que puede confiar en los jóvenes es el mejor regalo para darle, se afirmó.

En la cita fue resaltado, además, el trabajo de Ediciones Celia en aras de difundir valiosos documentos de la Revolución Cubana para el presente y el futuro; y fueron resaltadas las Obras Escogidas de Raúl, en nueve tomos; el acercamiento a la figura de Frank País, y la colección de diarios de la guerra.

En la jornada se realizaron presentaciones de las obras del General de Ejército, además, en el Centro Fidel Castro Ruz y en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba. Mientras, la Unión de Periodistas de Cuba promovió un panel de reporteros que han laborado cerca de Raúl, y la presentación de un número especial de la revista Verde Olivo dedicado a su figura.