En los jóvenes Fidel siempre vio el futuro

La historia de Cuba no puede contarse sin mirar a sus jóvenes. En ellos, Fidel Castro encontró no solo continuidad, sino también impulso, renovación y sentido de futuro.

A cien años de su nacimiento, esa mirada mantiene vigencia y convoca a reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones en la construcción del país.‎‎Desde sus primeros años de lucha, Fidel comprendió que la juventud no era un actor secundario, sino una fuerza decisiva dentro de los procesos sociales.

No se trataba únicamente de una etapa de la vida, sino de una actitud ante los desafíos: inconformidad, búsqueda constante y voluntad de transformar la realidad.‎‎

A lo largo de su trayectoria, defendió la idea de que cada generación está llamada a asumir su tiempo. Por eso, confió en la capacidad de los jóvenes para interpretar los cambios, enfrentar las dificultades y sostener los principios que consideraba esenciales.

Para él, el destino de la Revolución dependía, en gran medida, de la preparación, el compromiso y la responsabilidad de quienes crecían en ella.‎‎ Esa visión no quedó en el discurso. Se expresó en la promoción de espacios de participación, en el diálogo directo con estudiantes, trabajadores y jóvenes creadores, y en el impulso a programas que apostaban por su formación integral.

Fidel entendió que escuchar a la juventud no era una opción, sino una necesidad. Más aún, hizo suyas muchas de sus inquietudes, consciente de que en ellas también se definía el rumbo del país.‎‎

Numerosos momentos de la historia reciente dan cuenta de esa relación. Desde las aulas universitarias hasta los escenarios productivos y culturales, la presencia juvenil ha sido clave en la continuidad de los proyectos sociales.

En cada etapa, nuevas generaciones han asumido retos distintos, marcados por contextos cambiantes, pero con la misma responsabilidad de aportar.‎‎Hoy, a cien años de su nacimiento, el legado de Fidel en torno a la juventud adquiere nuevas lecturas.

En un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas, tensiones económicas y desafíos sociales complejos, el papel de los jóvenes vuelve a situarse en el centro del debate.‎‎La historia demuestra que cuando la juventud se compromete, se abren caminos; cuando se le subestima o se le excluye, se debilitan las bases de cualquier proyecto colectivo.

De ahí la importancia de generar espacios donde pueda participar, proponer y también cuestionar.‎‎Mirar a la juventud hoy implica entender sus códigos, sus lenguajes y sus aspiraciones.

Implica reconocerla como diversa, creativa y, a la vez, enfrentada a no pocas incertidumbres. En ese equilibrio entre experiencia acumulada y renovación constante, se encuentra una de las claves del desarrollo social.‎‎

Más allá del tiempo, permanece una idea esencial: el futuro no es una promesa lejana, sino una construcción diaria. Y en esa construcción, la juventud sigue siendo protagonista, con la fuerza, la creatividad y la voluntad de quienes comienzan —una y otra vez— a escribir su propia historia.‎‎