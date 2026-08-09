Santo Domingo 2026: El privilegio de representar a Cuba

La delegación que colocó a Cuba en el tercer lugar de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 declaró cumplido el compromiso de ser consecuente con el privilegio que constituye representar a su heroico e invencible pueblo.

El pronunciamiento precisa que atletas y entrenadores se entregaron a fondo como homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 60 de la epopeya del Cerro Pelado.

A continuación se transmite íntegramente el pronunciamiento publicado en JIT:

La delegación que colocó a Cuba en el tercer lugar de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe declara cumplido el compromiso de ser consecuente con el privilegio que constituye representar a nuestro heroico e invencible pueblo.

Más allá de las alegrías e insatisfacciones generadas por sus resultados, atletas y entrenadores se entregaron a fondo como homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 60 de la epopeya del Cerro Pelado.

También fue esa la respuesta al llamado del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien poco después de abanderarla, la convocó a competir con el alma.

A él y a la máxima dirección del país, que estuvieron siempre al tanto de lo acontecido en suelo dominicano, agradecemos los mensajes, intercambios telefónicos y otras expresiones del acompañamiento recibido.

Nos inspiró igualmente la aspiración de corresponder el respaldo ofrecido por millones de compatriotas y otros seguidores de nuestro deporte, que tanto en la isla como en otros lugares celebraron nuestros éxitos y sufrieron nuestras frustraciones.

Mención especial a la contribución de la Embajada de Cuba en República Dominicana y a los amigos solidarios con nuestro país, sumados a la misión asumida aquí, y a las constantes muestras de cariño recibidas durante los contactos con la población.

Destacamos, además, el sentido de colaboración de los organizadores, el ambiente de fiesta que caracterizó el disfrute de la edición del centenario de estos encuentros, y la labor de los profesionales de la prensa cubana encargados de su cobertura.

A tono con lo esperado, la cita recién concluida ratificó el alza del nivel competitivo imperante en la región, la consolidación de México y Colombia como sus potencias vanguardistas, la progresión de Venezuela y República Dominicana, y la impronta de los entrenadores cubanos (106 que tributaron a la obtención de 52 títulos, 58 medallas de plata y 83 de bronce con19 países).

El reparto de plazas en 19 disciplinas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se sumó a los atractivos que estimularon la presencia de medallistas olímpicos y mundiales, y competidores habituales en circuitos profesionales.

Nuestra delegación, mayoritariamente representada por jóvenes que, como indicara Díaz-Canel, «han entrenado entre apagones y escasez por el peso del bloqueo de Estados Unidos sobre el pueblo del que forman parte, y aun así no se rinden», afrontó el reto con alegría y determinación.

Sobrepuesta a desventajas que van desde la tecnología hasta el roce competitivo, y a injusticias arbitrales que limitaron su rendimiento, mantuvo en alto los valores de un deporte humanista, con respeto al juego limpio y a los contrarios, consciente de que sus seguidores aplauden la hidalguía, la dignidad y el decoro, incluso cuando no siempre conduzcan al podio.

Fue la expresión del espíritu alimentado durante la batalla en la que se convirtió la preparación, en relación con la cual agradecemos los aportes de organismos e instituciones que la hicieron suya, en correspondencia con los esfuerzos del Estado y el Gobierno para garantizar una presencia no limitada a los posibles medallistas.

En la voluntad a toda prueba mostrada por nuestros atletas y entrenadores, estuvo reflejada la del personal médico, federativos, aseguradores y otros encargados de procesos importantes, incluidos los que se gestan en nuestras escuelas, cuyos trabajadores son campeones de la resistencia creativa.

Por todo eso, con independencia del número de medallas, récords y otras hazañas, y de la inconformidad asociada a objetivos no conseguidos, merece destaque el tercer lugar por países, dando cumplimiento a lo vaticinado, aunque ello no implique desconocer la necesidad de replantearnos qué pudimos y podemos hacer mejor, incluso en las condiciones actuales.

Así miramos desde ya a los Juegos Panamericanos, negados a la complacencia y dispuestos a no claudicar.

A continuación, datos de interés sobre el desempeño de nuestra delegación:

-Resultante de la obtención de 507 plazas –paso considerado su primer éxito– fueron inscritos 497 atletas (271hombres y 226 mujeres), cuatro más que en la edición de San Salvador 2023, para intervenir en 42 disciplinas deportivas.

-La conquista de los 51 títulos que encabezan nuestro medallero, completado con 48 preseas de plata y 56 de bronce, quedó por debajo de los 62 a que aspirábamos a partir de los análisis realizados con los colectivos técnicos tras los últimos ajustes del programa de competencia.

-34 de los títulos fueron conquistados por atletas y/o equipos a los que les estaban pronosticados; 23 de los 28 restantes accedieron al podio.

-15 deportes aportaron títulos: atletismo (10), luchas (10), judo (6), canotaje (5), remo (4), taekwondo (3), ciclismo (2), levantamiento de pesas (2), hockey sobre césped (2), balonmano (2), boxeo (1), bádminton (1), ajedrez (1), karate (1) y voleibol de playa (1).

-Hubo dominio cubano en luchas, judo, hockey sobre césped, balonmano y voleibol de playa, que de conjunto tributaron 21 títulos y una medalla de plata.

-25 títulos emergieron del esfuerzo de nuestras féminas, también presentes en tres conseguidos en pruebas mixtas.

-Se lograron 70 plazas en cinco deportes para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 (balonmano, hockey sobre césped, atletismo, tiro con arco y gimnasia rítmica).