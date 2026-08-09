domingo 09 agosto 2026
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Díaz-Canel recibe a delegados de la IV Asamblea Continental del ALBA

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La IV Asamblea Continental de ALBA Movimientos, que finalizará este domingo, fue inaugurada el jueves en la Universidad de La Habana bajo el lema «Por el socialismo, cien años caminando con Fidel»

«Aun en las peores circunstancias, Cuba seguirá luchando, seguirá resistiendo y seguirá venciendo», expresó el jefe de Estado, quien relacionó ese compromiso con el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

La IV Asamblea Continental de ALBA Movimientos, que finalizará este domingo, fue inaugurada el jueves en la Universidad de La Habana bajo el lema «Por el socialismo, cien años caminando con Fidel».

El evento abordó asuntos vinculados con las crisis globales, la soberanía regional y los desafíos de las organizaciones sociales.

ALBA Movimientos articula a organizaciones sociales de América Latina y el Caribe con el propósito de promover iniciativas de integración regional y participación popular.

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Comentarios
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