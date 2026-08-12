Silvio Rodríguez, en La Canción de la Trova

Santiago, guitarra y trova.

Al hablar de Santiago de Cuba y sus valores culturales es indispensable hablar de la música y sus grandes aportes en cuanto a géneros y figuras emblemáticas en el panorama cubano y mundial.

El bolero, la trova, el son, la conga santiaguera, han distinguido a esta ciudad y han contibuido a su denominación como Ciudad Creativa en la Música.Pero hoy quisiera dedicar ese artículo a una compañera fiel para mí como lo ha sido de muchos músicos, compositores y amantes del verso convertido en canción: La Guitarra.

La guitarra, como es conocido, llega de España junto a los primeros colonizadores y con el tiempo se enraizó en la cultura cubana hasta hacerse imprescindible.Grandes nombre del espectro musical cubano como Manuel Barrueco, Clara Romero, Isaac Nicola, Leo Brouwer entre otros han entrado a la historia por su virtuosismo en el uso de este instrumento.

La guitarra fue adoptada por los trovadores desde un inicio, según refiere en su libro ¨La trova en Santiago de Cuba¨, el destacado musicógrafo Lino Betancourt.Aunque casi todos los trovadores le cantaron a su fiel compañera, Manuel Corona destaca por haberle dedicado el mayor número de composiciones, apunta el también escritor.

En Santiago de Cuba, Pepe Sánchez, creador del primer bolero, fue también un legendario guitarrista guien junto a ella legó a las futuras generaciones antológicos temas como Tristeza.

Por esa misma época surgieron otros nombre como Sindo Garary, Rosendo Ruiz Suárez, Alberto Villalón, Emiliano Blez, Pepe Figarola, entre otros, que fueron alumnos de Pepe Sánchez, y a su lado desarrollaron sus conocimientos musicales, tanto en la composición como en la ejecusión de la guitarra.

Santiago de Cuba tiene en su haber otros guitarristas hacedores de la trova que la prestigian como Ángel Almenares, también compositor y cantante.

Seguidor de su legado, su hijo Alejandro Almenares, guitarrista, compositor y requintista, se desempeñó en varias agrupaciones del patio y en la actualidad es reconocido como maestros de varias generaciones de guitarristas y trovadores en esta ciudad con tantos aportes en el tema.

¨Aunque las cosas cambien de color,no importa pase el tiempoNo importa la palabra que se diga para amar.Pues, siempre que se cante con el corazón,habrá un sentido atento para la emoción de verque la guitarra es la guitarra, sin envejecer.¨