Cuba presente en festival de arte y culturas en Nicaragua

Cuba está presente en el XV Festival Internacional de las Artes, Culturas y Gastronomía de Nuestros Pueblos que continúa hoy en Nicaragua como un espacio para promover la unión y hermandad entre naciones.

La cita, que celebra este domingo la segunda y última jornada de esta edición, reúne a artistas, emprendedores, promotores culturales y representantes de unos 40 países de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África, así como 12 organismos internacionales.

Cuba participa con tres stands en la Feria que tiene lugar en el Centro de Convenciones Olof Palme, y está representada por connacionales residentes en Nicaragua. La nación caribeña presenta al público el tradicional Ron Havana Club, el lechón asado; así como artesanías tradicionales, expresiones culturales y sabores autóctonos que como cada año cautivan a los visitantes.

“Cuba comparte su identidad, su arte, su cultura y su gastronomía. Gracias a los cubanos residentes por su acompañamiento (…)” escribió en su perfil en la red social Fecebook la embajadora de la isla en Managua, Iliana Fonseca.

La víspera, la coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja, Camila Ortega, destacó la importancia del festival como punto de encuentro entre las familias nicaragüenses y las culturas de otras partes del mundo.

El festival es organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y constituye una plataforma para mostrar la diversidad cultural de las naciones participantes mediante su gastronomía, bailes, cantos, trajes tradicionales y otras manifestaciones artísticas.

La codirectora del Intur, Mara Stotti, resaltó que la actividad permite interactuar con la riqueza cultural de los países participantes y poner en valor sus tradiciones.

“Qué mejor oportunidad que reunirnos aquí todos juntos y poder disfrutar en familia, en comunidad, toda esa riqueza que tienen todos los países que se encuentran aquí presentes”, señaló.

Stotti agradeció asimismo la participación de los organismos internacionales, incorporados al festival desde hace dos ediciones, y destacó su contribución al fortalecimiento de la oferta cultural y recreativa, tanto para adultos como para niños.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, consideró una oportunidad para la convivencia familiar la celebración del encuentro, al destacar la posibilidad de compartir las culturas y, particularmente, la diversidad gastronómica de las naciones hermanas.