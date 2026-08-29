Cerca de un millón 500 mil estudiantes volverán a las aulas en Cuba

La ministra de Educación de Cuba, Naima Ariatne Trujillo, anunció hoy que más de un millón 400 mil estudiantes iniciarán el curso escolar 2026-2027 el 1 de septiembre, pese a la compleja situación nacional agravada por el bloqueo.

Al intervenir en el espacio televisivo Mesa Redonda, la titular puntualizó que más de 10 mil instituciones de la educación general abrirán sus puertas el próximo martes y que este nivel contará con más de 135 mil docentes.

Trujillo señaló que la prioridad del curso es garantizar la presencialidad en la medida de lo posible, pues para niños y adolescentes nada sustituye el contacto humano con sus coetáneos, esencial en su desarrollo futuro.Asimismo, destacó el protagonismo de los municipios para responder de forma oportuna a las problemáticas específicas de cada institución.

Resaltó que todos los centros internos del país, incluidos los Institutos Preuniversitarios de Ciencias Exactas, iniciarán el curso escolar, aunque adaptando sus ciclos de pases a las condiciones actuales.

En medio de las complejidades que afectan esta modalidad, especialmente en términos de alojamiento, alimentación y transportación, Trujillo subrayó que hacerlo sostenible será todo un reto.

La ministra detalló además que se trabaja en soluciones alternativas de suministro de energía en centros docentes, fundamentalmente en escuelas internas y de educación especial.

Respecto a la cobertura docente, apuntó que persiste la escasez de profesores, pero se implementa una movilización popular de estudiantes universitarios, profesionales de otros sectores y jubilados.

Por su parte, la directora nacional de Formación y Superación del Instituto de Educación Física y el Deporte, Emilia Rebeca Hernández, sostuvo que más de 13 mil alumnos ingresarán en las escuelas de iniciación deportiva.

Entre las principales directivas para este año escolar, Hernández mencionó asegurar la mayor presencialidad posible, fortalecer el vínculo de los estudiantes con sus instituciones formativas y claustros, así como reorganizar de manera gradual el nivel comunitario local.

Igualmente, dijo, se priorizarán los grados iniciales de cada nivel educativo, sistematizando los contenidos necesarios a partir de las adecuaciones actuales y garantizando la atención especializada al duodécimo grado y la continuidad de estudios.

La directora general de Desarrollo y Formación Artística del Ministerio de Cultura, Ariadna Padrón, expuso que más de 40 escuelas de arte estarán abiertas este año escolar, ofreciendo conocimientos en siete especialidades y más de 30 perfiles.

Este curso será heroico, de ahí la importancia del papel de la comunidad, la familia y los maestros, destacó la funcionaria, quien resaltó además que se registran más de dos mil estudiantes de nuevo ingreso.

En el espacio informativo se reiteró que la educación es un principio de la Revolución cubana e iniciar el curso en las difíciles condiciones actuales constituye una muestra de la voluntad política del país de seguir defendiendo esta conquista.