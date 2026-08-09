León XIV expresó necesidad de poner fin al conflicto Ucrania-Rusia

El papa León XIV lamentó hoy las víctimas civiles en el conflicto entre Ucrania y Rusia, a la vez que reafirmó la necesidad de incrementar los esfuerzos para viabilizar negociaciones de paz, que pongan fin a ese enfrentamiento.

En sus palabras tras el rezo del Ángelus que recitó, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, el pontífice expresó que “siguen llegando noticias desgarradoras de personas inocentes muertas y heridas en Ucrania y Rusia”.

“Los trágicos sucesos se repiten, e incluso se multiplican, causando cada vez más víctimas civiles, incluyendo niños”, añadió el obispo de Roma, según indica una nota divulgada por la oficina de prensa de la Santa Sede.

Un reporte publicado por el diario Vatican News se refiere, al citar esas palabras, a los drones, misiles y bombas que “caen sin cesar en las principales ciudades y zonas fronterizas, impactando edificios de apartamentos, barrios, mercados e incluso balnearios, como ocurrió hace aproximadamente una semana en una playa del Mar Negro”.

El pasado 3 de agosto un ataque ucraniano con drones contra el balneario de Guelendzhik causó la muerte de tres personas, mientras otras 13 resultaron heridas, según informó el gobernador de la región rusa de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev.

Al siguiente día cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas por otra acción similar de Kiev, contra la región de Moscú, denunció por su parte el gobernador de ese territorio, Andréi Vorobiov.

También en la parte ucraniana se registran víctimas civiles como resultado de este conflicto bélico, ante lo cual este domingo el líder de la Iglesia católica expresó que “la guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso”.

“Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz”, añadió el sumo pontífice.

“Estoy cerca de las familias de las víctimas, los heridos y todos los que sufren como consecuencia del conflicto en curso” y “ante tanto dolor, reitero mi sentido llamamiento al respeto del derecho humanitario y al cese de los ataques contra objetivos civiles por ambas partes”, agregó hoy el papa León XIV tras el rezo del Ángelus.