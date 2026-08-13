Recibe Tercer Frente a sus campeonas Centroamericanas (+Fotos)

El municipio Tercer Frente de la oriental Santiago de Cuba, vivió una jornada de orgullo y alegría con el recibimiento a sus hijas ilustres, Amanda Galiana Serrano Arévalo y Alina Melani Palacio Castro.

Las campeonas del hockey sobre césped, tras conquistar la medalla de oro en la vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, regresaron a casa para compartir la gloria con los suyos.

El pueblo, que había seguido con fervor cada paso de su trayectoria en el torneo, no escatimó muestras de cariño, reconociendo en estas jóvenes no solo a grandes atletas, sino a un ejemplo vivo de constancia y amor por la camiseta.

El recibimiento tuvo un matiz particularmente emotivo al considerar el contexto en el que Amanda y Alina forjaron su cetro dorado. La medalla obtenida en Santo Domingo es, por tanto, un trofeo al esfuerzo titánico, a la voluntad inquebrantable y a la capacidad de sacar el máximo provecho de cada entrenamiento, demostrando que el talento y la disciplina pueden más que las carencias materiales.

Con esta presea, que además de oro representa un boleto asegurado a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, Amanda y Alina no solo engrandecen su propio legado, sino que elevan el nombre del municipio Tercer Frente en el mapa deportivo del continente.

La hazaña de estas guerreras del césped es una inyección de moral para las nuevas generaciones, que ven en ellas un espejo donde mirarse para soñar en grande.

El calor de su pueblo, que las recibió con banderas y vítores, fue el justo reconocimiento a un sacrificio que hoy se traduce en gloria deportiva.