Más que un corte

La tijera, un peine y unas manos expertas pueden hacer mucho más que cambiar una apariencia: pueden devolver confianza, acompañar una transformación personal y convertirse en protagonistas silenciosos de miles de historias. El 25 de agosto se celebra el Día Internacional del Peluquero, una fecha dedicada a reconocer a quienes han convertido el cuidado y la transformación del cabello en un oficio que combina técnica, creatividad, estética, conversación y, muchas veces, una particular capacidad para escuchar.

La peluquería tiene una historia mucho más antigua de lo que podría imaginarse. Mucho antes de que existieran los modernos salones de belleza, los seres humanos ya concedían una enorme importancia al cabello, al peinado y a la apariencia personal. Egipcios, griegos y romanos desarrollaron diferentes técnicas para cuidar, adornar y modificar el cabello, mientras que los peinados, las pelucas y los accesorios podían reflejar la posición social, las costumbres e incluso las creencias de una persona. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el cuidado del cabello estaba estrechamente relacionado con la estética y la vida social, y se utilizaban sustancias como la henna para modificar su color.

Con el paso de los siglos, cuidar el cabello dejó de ser solamente una cuestión doméstica y comenzó a convertirse en una actividad especializada. En la Europa medieval, los barberos y peluqueros fueron adquiriendo diferentes funciones y, durante determinadas épocas, sus servicios estuvieron especialmente vinculados a las clases privilegiadas. La imagen personal se convirtió en una forma de comunicar poder, riqueza y posición social.

En ese recorrido histórico aparece la figura de Luis IX de Francia, conocido como San Luis, cuya relación con esta celebración explica por qué el 25 de agosto quedó asociado al oficio. La tradición señala que durante su reinado se produjo un reconocimiento especial hacia su peluquero, elevando su consideración social y otorgándole un estatus que lo diferenciaba de la condición plebeya que tenía el oficio. La fecha coincide con la festividad de San Luis y con el día de su muerte, ocurrida en 1270.

Las fuentes divulgativas no siempre coinciden en todos los detalles sobre el origen exacto de la celebración y algunas sitúan su desarrollo en distintos momentos históricos, pero existe coincidencia en vincular el 25 de agosto con la figura de Luis IX y con el reconocimiento histórico de los profesionales dedicados al cuidado del cabello. Por eso, más que una fecha surgida de una única institución internacional, se trata de una conmemoración extendida en distintos países y especialmente arraigada en América Latina.

La profesión experimentó una transformación profunda durante los siglos posteriores. Las pelucas, que llegaron a convertirse en símbolos de estatus entre las élites europeas, dieron un protagonismo especial a quienes se encargaban de confeccionarlas, mantenerlas y peinarlas. En determinadas épocas, la apariencia de una persona podía estar definida por auténticas obras de ingeniería capilar, con estructuras, rizos, adornos y elementos que requerían conocimientos específicos.

El cabello se convirtió así en un lenguaje. Un peinado podía decir mucho antes de que una persona pronunciara una palabra. Podía transmitir juventud, autoridad, rebeldía, elegancia, pertenencia a una determinada comunidad o adhesión a una tendencia. La historia de la peluquería es, en buena medida, la historia de cómo las sociedades han utilizado la apariencia para expresarse.

Con la llegada de la modernidad, la peluquería dejó progresivamente de ser un servicio reservado a las élites. El desarrollo de nuevas herramientas, productos y técnicas permitió que el cuidado profesional del cabello se extendiera entre sectores cada vez más amplios de la población. Las tijeras se perfeccionaron, aparecieron máquinas eléctricas, secadores, tintes y productos especializados, y los establecimientos dedicados al cabello comenzaron a convertirse en espacios habituales de la vida urbana.

El siglo XX aceleró todavía más esa transformación. Las grandes tendencias de moda comenzaron a influir directamente en los cortes y peinados. El cine, la televisión, las revistas y posteriormente la publicidad convirtieron determinados estilos en auténticos fenómenos culturales. Un corte de cabello podía convertirse en una tendencia internacional después de aparecer en la cabeza de una actriz, un cantante, un deportista o cualquier figura de gran popularidad.

La peluquería dejó entonces de limitarse a mantener el cabello y comenzó a dialogar con la moda. Los profesionales tuvieron que aprender nuevas técnicas y desarrollar una capacidad creativa cada vez mayor. Cortar ya no era suficiente: había que interpretar formas, colores, texturas, tendencias y, sobre todo, las características de cada cliente.

Ese cambio explica también la evolución de las palabras utilizadas para definir el oficio. Junto al tradicional peluquero aparecieron términos como estilista, colorista, asesor de imagen y barbero, reflejando una especialización progresiva. Aunque las funciones pueden variar según el país y el establecimiento, todas estas profesiones comparten un mismo territorio: el cuidado de la imagen y la transformación estética a través del cabello.

Hoy, entrar en una peluquería puede significar mucho más que sentarse frente a un espejo. Es un espacio donde se toman decisiones personales. Una persona puede llegar buscando un pequeño cambio y salir con una imagen completamente diferente. Puede decidir cortarse el cabello después de años llevándolo largo, cambiar de color, modificar su estilo o prepararse para un acontecimiento importante.

Hay cortes que coinciden con nuevos comienzos. Un cambio de trabajo, una boda, una separación, una graduación, un cumpleaños, una recuperación personal o simplemente el deseo de comenzar una nueva etapa pueden estar acompañados por un cambio de imagen. En esos momentos, el peluquero no es únicamente quien utiliza las tijeras: también es quien acompaña el proceso.

De ahí surge una dimensión especialmente humana del oficio. En muchas peluquerías se habla de todo. Se comentan noticias, familias, relaciones, deportes, problemas cotidianos, proyectos y sueños. El sillón de una peluquería puede convertirse en un pequeño confesionario cotidiano donde las personas se sienten cómodas para conversar.

Esa confianza no aparece por casualidad. Un profesional del cabello trabaja a pocos centímetros del rostro y de la cabeza de sus clientes y necesita desarrollar una relación basada en la comunicación. Antes de comenzar un corte, debe entender qué quiere la persona, qué espera conseguir y qué posibilidades ofrece realmente su cabello.

Un buen resultado no depende únicamente de la habilidad técnica. También requiere saber escuchar. El cliente puede llegar con una fotografía de referencia, pero el profesional debe interpretar esa idea y adaptarla a la textura del cabello, las proporciones del rostro, el estilo de vida y las posibilidades reales de mantenimiento.

La creatividad ocupa entonces un lugar fundamental. Dos personas pueden solicitar el mismo corte y obtener resultados diferentes porque cada cabello responde de una manera distinta. El profesional necesita conocer formas, volúmenes, direcciones de crecimiento, tipos de cabello, técnicas de corte y productos adecuados.

La coloración ha ampliado todavía más ese campo creativo. Hoy existen innumerables posibilidades para modificar el color del cabello, desde cambios discretos hasta transformaciones radicales. Balayage, mechas, decoloraciones, tonos fantasía y diferentes técnicas de iluminación han convertido el cabello en una auténtica superficie artística.

Pero detrás de esa creatividad existe también una responsabilidad. El cabello y el cuero cabelludo necesitan cuidados adecuados y los profesionales deben conocer las características de los productos que utilizan. Una transformación estética no debería perseguirse a cualquier precio. La formación y el conocimiento son fundamentales para trabajar de manera segura y responsable.

La barbería, por su parte, ha vivido un espectacular renacimiento. Después de décadas en las que algunos estilos tradicionales parecían haber quedado relegados, las barberías recuperaron protagonismo y se convirtieron en espacios donde se combinan técnicas clásicas y tendencias contemporáneas. El afeitado tradicional, el cuidado de la barba, los degradados y los cortes masculinos conviven actualmente con nuevas propuestas de imagen.

Ese regreso de la barbería demuestra que la moda funciona muchas veces como un ciclo. Lo que parecía antiguo puede convertirse nuevamente en tendencia. Herramientas, técnicas y estilos tradicionales son recuperados y adaptados a las preferencias de las nuevas generaciones.

La peluquería también ha cambiado en materia de igualdad y participación profesional. Lo que durante determinados periodos históricos fue un oficio predominantemente masculino se convirtió progresivamente en un sector en el que mujeres y hombres desarrollan su carrera profesional en múltiples especialidades. Hoy, peluqueras, peluqueros, estilistas y barberos forman parte de una industria diversa y creativa.

La formación es otro de los pilares fundamentales de la profesión. Las tendencias cambian continuamente y las técnicas evolucionan. Un profesional que quiera mantenerse actualizado necesita aprender constantemente. Nuevos productos, herramientas, métodos de coloración, tratamientos y estilos aparecen de manera permanente.

Las redes sociales han acelerado ese proceso. Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas se han convertido en enormes escaparates para los profesionales del sector. Un corte realizado en un pequeño salón puede llegar a miles de personas si se convierte en contenido atractivo. Los peluqueros pueden mostrar sus trabajos, compartir técnicas, enseñar transformaciones y construir una comunidad alrededor de su profesión.

La comunicación digital también ha cambiado la relación con los clientes. Hoy muchas personas buscan referencias en Internet antes de elegir un salón. Observan fotografías, vídeos, opiniones y trabajos anteriores. La reputación de un profesional puede construirse tanto dentro del establecimiento como en las redes sociales.

Esa exposición ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevas exigencias. Las imágenes que circulan por Internet pueden generar expectativas poco realistas. Un cliente puede mostrar una fotografía tomada con determinada iluminación, filtros o retoques digitales y esperar que el resultado sea idéntico. El profesional debe explicar qué es posible y qué adaptación necesita el cabello real.

La peluquería, por tanto, se encuentra en un punto de encuentro entre tradición y tecnología. Las tijeras continúan siendo esenciales, pero ahora conviven con herramientas digitales, máquinas cada vez más precisas, sistemas de diagnóstico, productos avanzados y plataformas de comunicación global.

También existe una dimensión económica importante. Detrás de cada salón hay pequeñas empresas, trabajadores autónomos, empleados, proveedores, fabricantes de productos y profesionales de la formación. La peluquería forma parte de una amplia cadena económica relacionada con la belleza, la moda y el cuidado personal.

Pero reducir el oficio a una actividad comercial sería olvidar una parte esencial de su valor. Los peluqueros forman parte de la vida cotidiana de las comunidades. Están presentes antes de una boda, durante una graduación, en una entrevista de trabajo, antes de una celebración o simplemente en una visita rutinaria que puede convertirse en un momento de conversación y bienestar.

La relación entre cabello y autoestima también explica la importancia social de la profesión. Un cambio de imagen puede influir positivamente en la percepción que una persona tiene de sí misma, aunque esa experiencia sea diferente para cada individuo. Sentirse cómodo con la propia apariencia puede contribuir a afrontar determinados momentos con mayor seguridad.

Eso no significa que la belleza deba estar sometida a un único modelo. Precisamente uno de los grandes cambios de la peluquería contemporánea ha sido la ampliación de las posibilidades de expresión. Cabellos naturales, cortes muy cortos, melenas, colores intensos, canas, rizos, barbas, estilos clásicos y propuestas vanguardistas pueden convivir.

El buen profesional no debería imponer una única idea de belleza, sino ayudar a cada persona a encontrar una imagen con la que se sienta identificada. Esa capacidad de adaptación convierte el oficio en una mezcla de técnica y sensibilidad.

En América Latina, el 25 de agosto tiene además una historia particular. Argentina es uno de los países donde la celebración está especialmente documentada. En 1877, el peluquero y actor Domingo Guillén organizó una celebración en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, acontecimiento relacionado con la posterior creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros. Décadas más tarde, en 1940, un Congreso Nacional de Peluqueros celebrado en Pergamino estableció oficialmente el 25 de agosto como Día del Peluquero en Argentina.

Ese dato permite entender que la celebración no nació únicamente de una tradición europea, sino que fue adquiriendo significados propios en los países donde el oficio se desarrolló y se organizó profesionalmente. Las peluquerías se convirtieron en negocios familiares, espacios de aprendizaje y lugares de encuentro que forman parte del paisaje de ciudades y pueblos.

En muchos lugares, el oficio se transmite también de generación en generación. Padres, madres, abuelos e hijos comparten técnicas, secretos y experiencias. Un salón familiar puede conservar herramientas antiguas, fotografías de diferentes épocas y recuerdos de clientes que han pasado durante décadas por el mismo establecimiento.

La historia de una peluquería puede ser también la historia de un barrio. Hay establecimientos que han visto crecer a varias generaciones de una misma familia. El niño que acudía acompañado por sus padres termina llevando años después a sus propios hijos. En ese recorrido, el peluquero se convierte casi en un testigo permanente de los cambios de la comunidad.

Por eso el 25 de agosto merece algo más que una felicitación. Es una oportunidad para reconocer el trabajo, la creatividad, la formación y la cercanía de quienes ejercen esta profesión. Detrás de un corte aparentemente sencillo pueden existir años de aprendizaje y cientos de horas de práctica.

Una tijera puede parecer una herramienta elemental, pero utilizada por unas manos expertas puede convertirse en un instrumento de precisión. Lo mismo ocurre con un peine, una máquina, un secador o un pincel de coloración. La diferencia no está únicamente en la herramienta, sino en el conocimiento de quien la utiliza.

La peluquería ha sobrevivido a cambios sociales, económicos y tecnológicos porque ha sabido reinventarse. Ha pasado de las cortes medievales a los grandes salones urbanos, de las pelucas aristocráticas a las barberías modernas, de las revistas de moda a los vídeos virales y de las recomendaciones de boca en boca a las comunidades digitales.

Sin embargo, algo permanece: la confianza entre profesional y cliente. La persona se sienta frente al espejo y deposita en otras manos una parte importante de su imagen. Esa confianza es posiblemente el elemento más antiguo y más humano del oficio.

El 25 de agosto es, en definitiva, una celebración de quienes convierten el cabello en una forma de expresión y el salón en un espacio de encuentro. Es un reconocimiento a peluqueras, peluqueros, estilistas y barberos que trabajan entre tijeras, peines, colores y tendencias, pero también entre historias, conversaciones y momentos importantes.

Porque un corte puede durar unas semanas, un color puede cambiar con el tiempo y una tendencia puede desaparecer, pero la experiencia de sentirse escuchado, cuidado y renovado puede permanecer mucho más. En ese detalle reside una parte esencial de la profesión: la peluquería no transforma solamente el cabello; muchas veces ayuda a las personas a reencontrarse con su propia imagen. Este 25 de agosto, el homenaje va para quienes hacen de la técnica un arte, de la creatividad una profesión y de cada visita una oportunidad para comenzar de nuevo. El Día Internacional del Peluquero recuerda que detrás de un buen corte siempre hay algo más que unas tijeras: hay conocimiento, dedicación, confianza y una profesión con siglos de historia que continúa reinventándose frente al espejo.