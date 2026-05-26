martes 26 mayo 2026
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Anciano de 98 años bate récord Guinness al volar sobre las alas de un avión

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Harry Heasman logró la hazaña a escasos días de cumplir 99 años, surcando los cielos de Duxford (Inglaterra) sobre un biplano de la década de 1940. Iba sujeto con un arnés y tenía un reposapiés en el que apoyarse durante el vuelo.

El singular paseo duró aproximadamente seis minutos y alcanzó los 1 000 metros de altura, con el objetivo solidario de recaudar fondos para niños con cáncer.

Heasman reside desde hace un año en un centro para mayores en Essex debido a dificultades de movilidad. En el programa This Morning, el presentador Craig Doyle destacó su recuperación: “Hace un año no podías subir escaleras y ahora tienes la fuerza para hacer esto”.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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