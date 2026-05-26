Anciano de 98 años bate récord Guinness al volar sobre las alas de un avión

Harry Heasman logró la hazaña a escasos días de cumplir 99 años, surcando los cielos de Duxford (Inglaterra) sobre un biplano de la década de 1940. Iba sujeto con un arnés y tenía un reposapiés en el que apoyarse durante el vuelo.

El singular paseo duró aproximadamente seis minutos y alcanzó los 1 000 metros de altura, con el objetivo solidario de recaudar fondos para niños con cáncer.

Heasman reside desde hace un año en un centro para mayores en Essex debido a dificultades de movilidad. En el programa This Morning, el presentador Craig Doyle destacó su recuperación: “Hace un año no podías subir escaleras y ahora tienes la fuerza para hacer esto”.