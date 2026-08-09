Partidos Comunistas y Obreros: unidad antimperialista y vigencia del legado de Fidel

Autor: Carmen Maturell Senon

Tras dos jornadas de debates, quedó clausurado este sábado en La Habana el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), un foro que reunió a más de un centenar de representantes de 48 partidos políticos de todos los continentes.

Encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la cita sirvió como un espacio de debate ideológico y coordinación política, en el momento justo en que se conmemora la jornada por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

EL MOVIMIENTO COMUNISTA NO SE AMILANA

En su intervención, Díaz-Canel agradeció a las delegaciones su valentía y determinación para llegar hasta aquí, en medio de tantas presiones, chantajes y mentiras, y les recordó que Cuba, Isla de la dignidad y la resistencia histórica, los recibe con el corazón.

El mandatario cubano alertó que el mundo transita por «uno de sus momentos más inciertos y peligrosos», con una «tormenta perfecta» desatada por el capitalismo devorado por sus propias contradicciones: concentración excesiva de la riqueza, inequidades, destrucción ambiental y guerras por mercados, recursos y zonas de influencia.

«El análisis marxista-leninista mantiene plena su vigencia al expresar que estas crisis no son accidentes, sino el resultado de las leyes de desarrollo del capitalismo monopolista e imperialista», afirmó.

En ese sentido, Díaz-Canel puso especial énfasis en la reedición del fascismo, «que nos lanza una contundente señal de alerta». Denunció la reinstauración de regímenes fascistas en el mundo, caracterizados por el nacionalismo, la supremacía racial, la xenofobia, los desplazamientos poblacionales y la proscripción de ideologías.

«No les basta el genocidio en Gaza y su oprobiosa transmisión pública, sino que se intenta acreditar en Cuba a través de una política agresiva y criminal», sentenció.

Por otra parte, el Presidente cubano ofreció cifras estremecedoras sobre las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, particularmente en los sectores de energía y salud.

Asismismo, respondió a las recientes declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, y la calificó como un reconocimiento sin pudor de que existe una situación difícil en Cuba como consecuencia de una guerra económica sin precedentes.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS: UNIDAD Y CONDENA AL IMPERIALISMO

En representación de las fuerzas políticas presentes, José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, reconoció la complejidad del actual contexto internacional y la amenaza que constituye la política agresiva e injerencista de Estados Unidos y otras potencias imperialistas.

«Defendiendo y honrando el legado de la Revolución cubana en el centenario del natalicio de Fidel, y consolidando la solidaridad con la Cuba socialista, fortalecemos las acciones conjuntas y unimos fuerzas por la paz y contra la agresión imperialista», expresó.

Subrayó la importancia de la unidad, la solidaridad y la cooperación entre los partidos comunistas y obreros como vía fundamental para lograr una respuesta contundente al incremento de las desigualdades, la explotación y la agudización de las rivalidades en el seno del sistema imperialista.

Insistió en la pertinencia de potenciar los debates y deliberaciones que coadyuven a la articulación y eficacia de esta histórica plataforma, que está cercana a celebrar los 30 años de su fundación.

La declaración reafirmó la vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: «sus ideas profundamente humanistas, internacionalistas y solidarias son imprescindibles para enfrentar los progresivos desafíos del actual escenario internacional».

SOLIDARIDAD CON PALESTINA Y LÍBANO

El encuentro también fue escenario de contundentes denuncias contra la agresión sionista en Palestina.

En representación del Partido Comunista de Palestina, Ihab Masfi, destacó la solidaridad con el pueblo cubano, al tiempo que exigió la eliminación de Cuba de la lista unilateral de terrorismo y el levantamiento inmediato del bloqueo genocida.

Subrayó que la ofensiva imperialista ha tomado en la región su rostro más fascista a través de la alianza del sionismo fascista y el religioso extremista.

La guerra contra la Franja de Gaza es uno de los crímenes más horrendos de genocidio, limpieza étnica y hambre sistémica de la era moderna, denunció.

VIETNAM: APOYO INVARIABLE A CUBA

El miembro del Partido Comunista de Vietnam, Vu Thai Tha, reafirmó su profunda comprensión y solidaridad invariable ante las dificultades que enfrenta Cuba debido al bloqueo y el cerco energético.

Dijo que Vietnam siempre está al lado del pueblo cubano. Consideramos que apoyar a Cuba es una cuestión de conciencia y responsabilidad, y también una continuación natural del legado de Ho Chi Minh y el internacionalismo proletario.

En la cita también estuvieron presentes los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; y Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del CC y Jefa del Departamento de Atención a los Servicios, entre otros miembros del Partido y organizaciones de masas.

El XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros concluyó con el firme propósito de fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas del mundo, consolidar la solidaridad con Cuba y redoblar los esfuerzos en la lucha común contra el imperialismo, el colonialismo y el fascismo.