domingo 09 agosto 2026
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Museo de los Bomberos: Develan tarja en homenaje a los caídos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas

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Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

En esta jornada fue develada una tarja en el Museo de los Bomberos, en La Habana, que perpetúa los nombres de los caídos en el incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de la provincia de  Matanzas a cuatro años del siniestro.

Con la presencia del alto mando del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Nakamura Kazuhito, se oficializó la entrega de un carro de bomberos como donación del pueblo japonés.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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