Museo de los Bomberos: Develan tarja en homenaje a los caídos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas

En esta jornada fue develada una tarja en el Museo de los Bomberos, en La Habana, que perpetúa los nombres de los caídos en el incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de la provincia de Matanzas a cuatro años del siniestro.

Con la presencia del alto mando del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Nakamura Kazuhito, se oficializó la entrega de un carro de bomberos como donación del pueblo japonés.