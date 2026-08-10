China impulsa la inteligencia artificial para avanzar en la modernización de sus Fuerzas Armadas

China tiene la intención de incorporar tecnologías avanzadas a sus Fuerzas Armadas con el fin de llevar a cabo la modernización a gran escala de la defensa nacional, informó esta semana Chen Xi, portavoz del Ministerio de Defensa chino.

“La modernización de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas es una modernización que proporciona apoyo estratégico para lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china; es una modernización que integra la mecanización, la informatización y la inteligencia artificial; y es una modernización que preserva la naturaleza, el propósito y el verdadero carácter del Ejército”, expuso.

El vocero indicó que China se ha fijado el objetivo de fortalecer su Ejército, y para ello “acelerará el suministro efectivo de capacidades de combate avanzadas y construirá gradualmente un sistema militar inteligente”. En esta línea, también destacó la importancia de mejorar la integración de las capacidades de combate y fortalecer la preparación de las tropas.

Chen subrayó que el propósito de las medidas se centra en construir “una nación fuerte” y “acelerar la transformación del Ejército Popular de Liberación en una fuerza militar de clase mundial”.

El mensaje de Xi Jinping

En sus declaraciones, el portavoz de la cartera militar recordó el discurso pronunciado recientemente por el presidente, Xi Jinping, durante el cual el líder chino instruyó al Ejército a implementar de forma más activa sistemas no tripulados y de inteligencia artificial (IA).

El mandatario instó a profundizar el desarrollo impulsado por la innovación, con el fin de avanzar en la modernización de alta calidad de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Xi enfatizó en la necesidad de cumplir los objetivos establecidos para el centenario del Ejército Popular de Liberación, que se cumplirá en 2027, mediante “un progreso decisivo” en la modernización básica de la defensa nacional.

De igual forma subrayó que las capacidades de combate siguen siendo el “objetivo final y el criterio de prueba” para promover esa modernización. En ese orden, hizo un llamado específico a potenciar la aplicación militar de tecnologías inteligentes no tripuladas y avanzar en el desarrollo de sistemas de información en red, con el propósito de establecer gradualmente un sistema militar inteligente. Para Xi, esta transformación proporcionará “un fuerte apoyo estratégico” para construir una gran nación y lograr el rejuvenecimiento nacional a través de la modernización con características chinas.

En los últimos años China ha acelerado el desarrollo de armamento de nueva generación, en un contexto de creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos y de aumento de las tensiones en torno a Taiwán y las disputas territoriales en el mar de China Meridional. Pekín busca reforzar su capacidad de disuasión y consolidar su influencia militar en la región mediante la incorporación de sistemas cada vez más avanzados.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra el misil hipersónico antibuque YJ-20, cuya reciente integración en los destructores Tipo 052D amplía significativamente el alcance ofensivo de la Armada china. El misil es capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 5 y atacar objetivos navales a distancias de entre 1 000 y 1 500 kilómetros.

Otro avance significativo son los cazas furtivos de sexta generación J-36 y J-50, que continúan acumulando vuelos de prueba y representan la apuesta de Pekín para dominar la próxima generación del combate aéreo.

(Con información de RT)