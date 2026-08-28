Cuba ante Dominicana hoy en semifinal de preolímpico en Santo Domingo

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al anfitrión República Dominicana en la semifinal del preolímpico, previsto para efectuarse hasta este sábado en Santo Domingo, donde también estarán en acción Canadá y Puerto Rico.

Las selecciones ganadoras de este viernes chocarán en la jornada sabatina en busca de la victoria que garantizará el único boleto que otorga el torneo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con escenario en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias de Santo Domingo.

Este miércoles, las canadienses se proclamaron campeonas del Campeonato Continental de Norceca femenino, seguidas por las estadounidenses, seguras para la cita multideportiva bajo los cinco aros por su condición de sede, las cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, costarricenses y trinitarias, en ese orden.

Canadá venció 3-2 en la final Estados Unidos, y las cubanas superaron 3-0 a las locales quisqueyanas. Por su parte, Puerto Rico concluyó en el quinto lugar, al disponer 3-2 de México, y Costa Rica terminó en el séptimo puesto con victoria de 3-0 a Trinidad y Tobago.

Con esos resultados, Cuba, Dominicana y Puerto Rico también alcanzaron las plazas para el Campeonato Mundial, previsto para efectuarse del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, mientras que México logró el cupo por el ranking.