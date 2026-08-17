Vivir más allá de los 100 años: derrotar al reloj biológico

La ciencia todavía no sabe cómo detener el reloj biológico, pero por primera vez ha comenzado a identificar sus engranajes

Durante siglos, la humanidad buscó una fuente de juventud escondida en mitos, leyendas y promesas imposibles. Hoy esa tiene lugar en laboratorios donde científicos, intentando derrotar el envejecimiento, investigan cuál sería el límite real de la vida humana.

Una investigación reciente ha colocado una cota sobre esa hipótesis extrema indicando que, incluso si la ciencia consiguiera eliminar los principales mecanismos responsables del deterioro asociado a la edad, los seres humanos no serían inmortales. Los cálculos apuntan a que la vida humana podría extenderse, en condiciones ideales, hasta un rango aproximado entre 146 y 194 años.

La cifra, difundida recientemente a partir de un trabajo científico, no representa el descubrimiento de una terapia capaz de prolongar la existencia durante siglo y medio. Es un escenario teórico, la exploración matemática de qué ocurriría si la humanidad lograra controlar buena parte de los procesos biológicos que hoy hacen inevitable el envejecimiento.

Con esa conclusión se abre una paradoja fascinante porque quizás el mayor obstáculo para vivir mucho más tiempo no sea el envejecimiento en sí mismo, sino aquello que permanece incluso después de haberlo vencido.

Cuando el envejecimiento no sea el único enemigo

La investigación parte de una idea que está transformando la biología moderna: el envejecimiento no es un proceso único, sino una acumulación progresiva de daños en distintos niveles del organismo.

Con el paso de los años, las células pierden eficiencia, aumenta la inflamación crónica, disminuye la capacidad regenerativa de los tejidos y se acumulan alteraciones en el funcionamiento de los genes.

Esta visión quedó establecida con el concepto de las “características del envejecimiento”, formulado en 2013 por un grupo internacional de científicos y actualizado posteriormente con nuevos mecanismos.

La hipótesis de los investigadores dedicados a la longevidad es que, si esos procesos pudieran ser modificados, el organismo conservaría durante mucho más tiempo su capacidad de reparación.

Pero el estudio que inspira este debate plantea una pregunta todavía más profunda: ¿Qué ocurriría si todos esos mecanismos fueran controlados? Pues aún quedaría un problema prácticamente inevitable: la acumulación de mutaciones en el ADN de las células del cuerpo.

El desgaste invisible

Cada día, las células humanas realizan millones de procesos para mantenerse activas. En cada división celular existe la posibilidad de que aparezcan errores en el material genético.

La mayoría son reparados por los propios mecanismos defensivos del organismo. Sin embargo, con suficiente tiempo pueden acumularse alteraciones que afectan el funcionamiento de los tejidos y aumentan el riesgo de enfermedades como el cáncer.

Ese sería, según el modelo analizado, uno de los grandes límites de una humanidad que hubiera logrado retrasar el envejecimiento. El cuerpo podría mantenerse joven en muchos aspectos, pero seguiría enfrentando una especie de “memoria molecular” del tiempo vivido, es decir, las huellas acumuladas en las células.

El estudio publicado en NPJ Aging explora precisamente este escenario y analiza cómo los daños moleculares podrían establecer un límite, incluso en una hipotética situación donde otras causas del envejecimiento fueran neutralizadas.

¿Y si pudiéramos rejuvenecer nuestras células?

La pregunta que impulsa actualmente a cientos de laboratorios es si el envejecimiento puede ser tratado como un proceso biológico modificable en algunos de sus mecanismos.

Una de las líneas más prometedoras estudia las células senescentes, conocidas popularmente como células “zombi”. No están muertas, pero han perdido su capacidad normal de funcionar y liberan sustancias inflamatorias que dañan el entorno celular.

Células senescentes, conocidas popularmente como células “zombi”. Foto: tomada de eticos.com.py

Los llamados fármacos senolíticos intentan eliminarlas selectivamente. En modelos animales han mostrado resultados prometedores, aunque todavía no existe una demostración definitiva de que puedan extender significativamente la vida humana.

El entusiasmo científico es grande, pero también la prudencia. Una célula senescente no siempre resulta perjudicial, participa en procesos importantes como la cicatrización y la defensa contra ciertos tumores. El desafío es aprender cuándo eliminarla y cuándo conservarla.

Reiniciar el reloj celular: la revolución que nació con un Nobel

Otra de las grandes apuestas es la reprogramación celular. En 2006, el investigador japonés Shinya Yamanaka descubrió que cuatro factores genéticos podían devolver células adultas a un estado similar al embrionario. El hallazgo abrió una posibilidad extraordinaria ya que quizá las células no envejecen porque pierden información, sino porque pierden acceso adecuado a ella.

Doctor japonés Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina. Foto: UC San Francisco.

Ese descubrimiento le otorgó el Premio Nobel de Medicina en 2012 .

Pero aplicar esa idea a un organismo completo es mucho más complejo. Una reprogramación demasiado intensa podría hacer que las células pierdan su identidad o desarrollen características asociadas al cáncer.

Por eso, la investigación actual se concentra en la llamada reprogramación parcial, una estrategia que intenta recuperar características juveniles sin borrar la función original de cada célula.

Los resultados experimentales son esperanzadores, pero todavía no existen terapias aprobadas capaces de rejuvenecer un cuerpo humano completo.

El mercado de la longevidad

El interés por vivir más ha generado también una enorme industria alrededor de suplementos, tratamientos y productos que prometen retrasar el envejecimiento. Sin embargo, la comunidad científica advierte que muchas de esas propuestas están muy por delante de la evidencia disponible.

Moléculas como NAD+, suplementos antioxidantes, tratamientos hormonales o intervenciones metabólicas han sido objeto de investigación, pero los resultados obtenidos en animales no significan automáticamente beneficios equivalentes en humanos. Uno de los mayores riesgos del campo de la longevidad es precisamente la confusión entre investigación experimental y terapias comprobadas.

La industria de la longevidad alcanzará los 1.900.000 millones de dólares en 2034, según proyecciones de The Washington Post .Imagen Ilustrativa: Infobae

La ciencia ha conseguido aumentar la vida de algunos organismos simples y modificar ciertos procesos relacionados con la edad en animales de laboratorio. Pero transformar esos hallazgos en décadas adicionales de vida humana sigue siendo un desafío gigantesco.

Vivir más no significa vivir mejor

Incluso si algún día la medicina lograra ampliar radicalmente la longevidad, surgiría una pregunta que va más allá del laboratorio: ¿Qué tipo de sociedad produciría una humanidad mucho más longeva?

Los defensores de estas investigaciones argumentan que el objetivo principal no debería ser crear personas que acumulen siglos, sino reducir los años vividos con enfermedad y dependencia.

Desde esa perspectiva, vencer parcialmente al envejecimiento permitiría retrasar enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas que hoy representan una enorme carga humana y económica.

Pero los críticos señalan otros dilemas como desigualdad en el acceso, impacto sobre los sistemas de pensiones, empleo, distribución de recursos y diferencias entre quienes puedan pagar terapias avanzadas y quienes no.

La longevidad extrema podría convertirse no solo en un desafío biológico, sino también en un desafío social.

La verdadera conquista quizá no sea llegar a los 150 años

La cifra de casi dos siglos de vida captura la imaginación porque representa uno de los grandes límites de la experiencia humana. Pero la mayoría de los especialistas consideran que el objetivo más realista y cercano no es alcanzar edades extraordinarias, sino retrasar la aparición de las enfermedades asociadas al envejecimiento.

La Organización Mundial de la Salud insiste en que el gran reto global más que aumentar la esperanza de vida, es garantizar un envejecimiento saludable, con autonomía y calidad de vida.

Quizás la verdadera revolución no consista en que una persona pueda celebrar su cumpleaños número 150, sino en que llegue a los 90, 100 o 110 años con cuerpo y mente mucho más funcionales que los actuales.