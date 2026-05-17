El 17 de mayo de 1959: La revolución dentro de la Revolución

La firma de la Primera Ley de Reforma Agraria no fue solo un hito jurídico. Fue el parteaguas que definió el rumbo socialista del proceso cubano, saldó una deuda histórica con el campesinado y desató las iras del imperialismo.

A menos de cinco meses del triunfo del Ejército Rebelde, cuando aún la atmósfera política parecía indecisa entre cambios profundos o un simple maquillaje de las estructuras neocoloniales, Fidel Castro tomó una decisión que alteró para siempre el tablero de poder en Cuba. El 17 de mayo de 1959, en la intrincada geografía de la Comandancia de La Plata, en plena Sierra Maestra, se rubricó la Primera Ley de Reforma Agraria .

No fue un acto fortuito ni improvisado. La fecha no fue casualidad, pues coincidió con el aniversario 13 del asesinato del líder campesino Niceto Pérez en Guantánamo, víctima de los esbirros de los latifundistas . Fue una forma de decir: «La sangre derramada por la justicia en el campo no quedará impune».

Para entender la magnitud del acontecimiento, basta mirar las cifras de la Cuba pre-revolucionaria. Según los argumentos esgrimidos por Fidel al firmar la ley, el 1.5% de los propietarios poseía más del 46% de la tierra nacional, mientras cientos de miles de campesinos vivían en condiciones de semiesclavitud, en bohíos sin tierra, víctimas de desalojos y aparcerías abusivas .

La ley estableció un límite máximo de 30 caballerías (402 hectáreas) para la propiedad privada, prohibió la tenencia de tierras por parte de empresas extranjeras y dispuso la expropiación de los latifundios para distribuirlos entre los campesinos que las trabajaban . De la noche a la mañana, más de 100 mil familias campesinas dejaron de ser arrendatarias para convertirse en propietarias . Se creó además el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), presidido por el propio Fidel, para ejecutar esta titánica transformación .

Mientras los sectores progresistas del mundo celebraban, Washington entendió el mensaje inmediatamente. Al afectar los intereses de las poderosas compañías azucareras norteamericanas, Estados Unidos percibió que no estaba ante un gobierno reformista más, sino ante una Revolución que iba a tocar las entrañas del poder económico.

Esta ley marcó el punto de no retorno. Comenzaron entonces los planes subversivos de la CIA, el bloqueo económico y la escalada de agresiones que definirían la relación bilateral por décadas . Fidel ya lo había advertido en su alegato «La historia me absolverá»: la tierra era el sueño de los libertadores y el dolor de los opresores.

El 17 de mayo no solo cambió la estructura de propiedad, sino la psicología nacional. Se instituyó ese día como el Día del Campesino , elevando a rango de héroe social a quien durante siglos fue considerado un «ciudadano de segunda». Por primera vez, la salud, la educación y la dignidad llegaron al campo de manera masiva .

Esta fue, sin duda, la primera gran batalla económica de la Revolución. Si el desembarco del Granma fue la gesta militar, la Reforma Agraria fue la gesta de justicia social. Liquidó el latifundio —como sistema de explotación semifeudal— pero, en el camino, también solidificó la alianza entre el campesinado y el nuevo Estado.

Hoy, 65 años después, los ecos de aquel 17 de mayo resuenan en cada cooperativa y en cada pedazo de tierra cultivada. Fue el día en que la Revolución dejó de ser una promesa de justicia para convertirse en una realidad tangible. Y por eso, el campesino cubano sigue celebrando, cada 17 de mayo, el día en que la tierra dejó de ser un privilegio para unos pocos y pasó a ser el sostén de la independencia nacional.