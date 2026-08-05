Cuba presente en la Cumbre Internacional de Transporte de Moscú 2026

Cuba estuvo presente en la V edición de la Cumbre Internacional de Transporte de Moscú 2026, una cita que concluye hoy, y donde la nación caribeña expuso las prioridades estratégicas pese a la compleja situación del sector.

El viceministro primero del Transporte cubano, Luis Roses, comentó en exclusiva para Prensa Latina que en esta cita los presentes pudieron conocer cómo la mayor de las Antillas a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, sumado al cerco energético recrudecido en el presente año, avanza en estrategias y acciones hacia un sistema más eficiente, resiliente y sostenible.

Al respecto, detalló que las medidas de asfixia de Washington inciden en el desabastecimiento de combustibles, piezas de repuesto, equipos y servicios logísticos, con un impacto directo en la disminución de la movilidad de pasajeros y cargas.

Roses añadió que los representantes de los más de 50 países que participaron en la cita conocieron las acciones que desarrolla el Ministerio del Transporte de Cuba (Mitrans) para incrementar los ingresos en divisas extranjeras y lograr transformar la matriz energética del sector, con prioridad en la incorporación de tecnologías limpias y la movilidad sostenible.

El vicetitular antillano dio a conocer varios proyectos ya implementados y otros en ejecución, entre los que destacan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Habana, la incorporación de vehículos eléctricos para el traslado de pacientes con tratamiento de hemodiálisis, los triciclos eléctricos, los ecomóviles, los sistemas de bicicletas públicas, los microbuses ruteros, y la fabricación de ferrobuses.

La delegación cubana en la Cumbre, integrada además por la directora de Relaciones Internacionales del Mitrans, Ivet Caballero; y el especialista en Políticas del sector Reinier Hernández, destacó igualmente el Programa para el Desarrollo Resiliente y Bajo en Carbono del Transporte en Cuba.

A juicio de Roses esta iniciativa está concebida para impulsar una movilidad segura, inclusiva y amigable con el medio ambiente, mediante la modernización de la infraestructura, la incorporación progresiva de autos eléctricos, el desarrollo de estaciones energéticas de carga y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Como parte de las proyecciones para 2026, se ratificó la voluntad de continuar promoviendo proyectos de colaboración e inversión, fortalecer las alianzas público-privadas, ampliar las capacidades del transporte marítimo y aéreo, facilitar las operaciones logísticas para el comercio exterior y consolidar la sostenibilidad financiera del sector”, enfatizó el viceministro primero.

La participación cubana en este foro permitió fortalecer los vínculos de cooperación con instituciones y empresas de diversos países, así como identificar nuevas oportunidades para el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan a la modernización del sistema de transporte nacional.

La representación de la isla caribeña extendió además una invitación a gobiernos, empresas, inversionistas y especialistas del área a participar en la próxima Feria Internacional del Transporte y la Logística, a celebrarse en La Habana en 2027, como un espacio para promover el intercambio de experiencias, la innovación y las oportunidades de negocios en favor del desarrollo de esta rama en Cuba.

Al margen de la cita, el vicetitular y la comitiva que lo acompaña intercambió con el embajador cubano en Rusia, Enrique Orta, así como, con varios socios del gigante euroasiático vinculados a proyectos en cada una de las áreas del sector.