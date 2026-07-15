Lula amplía ventaja en escenarios de balotaje brasileño

Brasilia, 15 jul.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja en todos los escenarios simulados de una eventual segunda vuelta en las elecciones de octubre próximo, según una encuesta de Genial/Quaest divulgada hoy.

Realizado del 10 al 14 de julio con dos mil cuatro entrevistados de 16 años o más en todo el país, el sondeo evidenció que Lula mejoró su desempeño frente a los principales nombres de la oposición de derecha respecto a la medición anterior.

De acuerdo con los resultados, el mandatario obtendría el 46 por ciento de los votos frente al 36 por ciento del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien permanece inhabilitado políticamente hasta 2030.

En otro de los escenarios, Lula alcanzaría el 45 por ciento frente al 37 por ciento del gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado uno de los principales aspirantes del campo conservador.

La encuesta también simuló enfrentamientos con otras figuras opositoras, y frente al gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, Lula registró 46 por ciento contra 34.

Ante el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, el jefe de Estado obtuvo 47 por ciento frente a 33.

Contra el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, el presidente alcanzó 48 por ciento, mientras su adversario llegó a 31.

En el caso del gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, Lula sumó 47 por ciento frente al 30 del dirigente del Partido Social Democrático.

A criterio de Quaest, el crecimiento del mandatario se produjo después de una etapa marcada por fuertes disputas políticas internas y por las tensiones diplomáticas derivadas de recientes medidas comerciales anunciadas por Estados Unidos contra Brasil.

Estos datos representan una mejoría con respecto a la encuesta anterior, cuando algunos escenarios mostraban diferencias mucho más estrechas e incluso empates técnicos, especialmente frente a Tarcísio de Freitas y Flávio Bolsonaro.

Dicho estudio fue encargado por la corredora Genial Investiments y posee un margen de error de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Analistas locales señalan que el fortalecimiento de Lula en las simulaciones de segunda vuelta coincide con una mayor consolidación del voto oficialista.

Mientras tanto, opinan, la oposición continúa sin un candidato único capaz de reunir el apoyo de todo el espectro conservador, fragmentado entre gobernadores, dirigentes partidarios y figuras vinculadas al bolsonarismo.

La divulgación de la encuesta coincide con un contexto de creciente actividad política en Brasil, donde las principales fuerzas aceleran las negociaciones para definir alianzas y candidaturas con vistas a unas elecciones que volverán a enfrentar proyectos antagónicos.