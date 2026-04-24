Ingenio y compromiso desde San Luis(+Fotos)

En la UEB de transporte del municipio San Luis, se respira la conmemoración por del Primero de Mayo no se espera sentado: se construye con las manos metidas en el motor.

Allí, la consigna de saludar al Día del Proletariado se tradujo en una carrera silenciosa contra el deterioro, devolviéndole vida útil a varios carros que hoy renacen con confort y calidad reparadora.

Fue la innovación —esa fábrica de respuestas donde otros solo ven carencias— la que aportó piezas y recursos recuperados.

Así, lo que parecía chatarra se convierte en transporte digno para la carga y para los pasajeros, demostrando que la necesidad activa el ingenio cuando hay compromiso genuino.

Este Primero de Mayo los mecánicos y choferes no serán espectadores: desfilarán al compás de esos vehículos relucientes, como quien presenta a su gente el fruto del esfuerzo colectivo.

Porque defender la Patria, lo saben bien, también se hace recuperando lo que nos mueve para seguir sirviendo al pueblo.