viernes 24 abril 2026
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Suma la Unión de Periodistas de Cuba más voces en defensa de la Patria

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Una representación de la membresía de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), llegó hoy a la sede nacional de la organización gremial para sumarse al movimiento Mi firma por la Patria que se desarrolla por estos días en el país.

Al proceso de plasmas las rúbricas acudieron premios nacionales de Periodismo y reconocidos exponentes del gremio periodístico en Cuba, como Arleen Rodríguez, Tubal Páez y Katiuska Blanco.

El acto estuvo encabezado por Yuniaski Crespo Baquero, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa del Departamento Ideológico, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, acompañado de vicepresidentes de la institución y otros representantes del sector.

Entre los galardonados con el Premio Nacional de Periodismo José Martí, Elson Concepción Pérez, expresó que su firma expresa la convicción de que el país y el mundo necesitan la paz: Cuba está por la paz, este país ha dado mucho al mundo, añadió.

Valoró que el imperialismo bloquea a Cuba porque no quiere un ejemplo como el de la mayor de las Antillas, no quiere que en el mundo predomine la solidaridad por sobre la lógica de las guerras de las que se benefician las multinacionales, los millonarios y las oligarquías.

Concepción Pérez también calificó a los periodistas como testigos del proyecto que se está construyendo en el país y aseguró que esta firma refleja el compromiso de los periodistas con la nación y su proyecto nacional.

José Manuel Lapeira, joven periodista de la Agencia Cubana de Noticias, abogó igualmente por la paz pero ratificó que entre los cubanos no existe miedo y que la defensa de la Patria sobrepasa las dimensiones ideológicas, para convertirse en una cuestión de patriotismo y de dignidad.

Reflexionó además sobre la continuidad de una Cuba independiente y soberana, que refleje las raíces indómitas de los cubanos. «Somos los herederos de los mambises, de los rebeldes» concluyó.

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