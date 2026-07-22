¡Revolución en el campo cubano! Eliminan topes de hectáreas y agilizan la entrega de tierras en usufructo

El gobierno cubano dinamita la burocracia: trámites express en 20 días, sin límites de hectáreas, herencia asegurada y puertas abiertas para Mipymes e inversión extranjera. Una apuesta valiente por la producción y la soberanía alimentaria frente al bloqueo.

El gobierno cubano acaba de soltar una bomba en el sector agropecuario. El vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, confirmó este jueves cambios de fondo en la política de tierras que buscan sacudir el letargo del campo y poner a producir cada palmo de tierra ociosa.

¿La clave? Adiós a los límites de hectáreas y trámites express (en menos de 20 días). Pero hay más: la invitación ya no es solo para los campesinos tradicionales. La puerta se abre de par en par para todos los actores económicos, desde el cuentapropista hasta la inversión extranjera.

📌 ¿Qué cambia realmente? (Y por qué importa)

Hasta ahora, el usufructo tenía un corsé: topes de extensión y plazos definidos. Eso se acabó. El nuevo mantra es: «Depende de tu proyecto». La superficie que te asignen ahora irá acorde al plan productivo que presentes y a los programas priorizados por el país.

Eso sí, hay una regla de oro que no se negocia: si ya tienes tierras, primero ponlas a producir antes de pedir más. No vale acumular.

Y el plus millennial: el trámite, que solía ser un viacrucis de meses (o años), se simplifica drásticamente. Las empresas del Sistema de Agricultura podrán entregarlas directamente, en coordinación con las cooperativas, con un tiempo estimado que no superará los 15 a 20 días. Casi como pedir un envío a domicilio, pero con tractores.

🌾 ¿Quién puede solicitar tierras? (Spoiler: casi todos)

Aquí viene lo jugoso. El régimen amplía el espectro sin distinción de sectores. Pueden solicitar:

-Cuentapropistas y Mipymes.

-Empresas mixtas e inversión extranjera.

-Incluso cubanos que residen en el exterior, siempre que mantengan su ciudadanía efectiva.

La consigna es clara: si quieres producir alimentos o exportar, eres bienvenido, vengas de donde vengas.

🏠 Herencia y vivienda: El gancho emocional

Uno de los grandes dolores de cabeza históricos era la incertidumbre jurídica. Ahora, las tierras entregadas en usufructo se pueden heredar, y esto incluye a quienes emigraron.

Además, se amplía el área de «bienhechuría» (mejoras en la tierra) hasta un 5% del total. Y hay un guiño clave para el arraigo: si el productor lleva más de cinco años con resultados positivos, la vivienda que construyó pasa a ser de su propiedad. Nada de desalojos injustos.

⚖️ Adiós a los líos burocráticos

Si hay disputas por herencias o procesos jurídicos, el Ministerio de la Agricultura se lava las manos. Ahora esos conflictos se dirimen en los tribunales y las direcciones de Justicia municipales y provinciales. Más transparencia, menos política.

🗣️ La voz de los cooperativistas

En las CPA (Cooperativas de Producción Agropecuaria), que son propiedad privada, la decisión final recae en la asamblea de socios. Y el sentir del campo es positivo. Pablo Palermo, presidente de una CCS, lo celebró con contundencia:

«La cooperativa sabe cuál es su mejor productor, quién se la merece, quién no. Que seamos partícipes tanto en la posible extinción por indisciplina como en la explotación eficiente de la tierra, eso es lo más importante que ha pasado. Llevamos años luchando en esto».

🎯 El objetivo final: producir o desaparecer

Tapia Fonseca fue directo al grano en su diagnóstico. No hay margen para el lirismo: la tierra ociosa es el enemigo número uno.

«Si nosotros no producimos más, si no ponemos más personas en la tierra, entonces no avanzamos», sentenció el vice primer ministro.

Con este paquete de medidas, el gobierno cubano le apuesta a una descarga de adrenalina para el agro. ¿Logrará despertar el gigante dormido del campo? El tiempo (y los proyectos productivos) darán la respuesta.