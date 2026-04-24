Inauguran Hogar de Alimentación Comunitaria “Cien años con Fidel” en Mogote, Tercer Frente

En saludo al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quedó inaugurado en la circunscripción 52 del asentamiento Mogote, Consejo Popular Comecará, un Hogar de Alimentación Comunitaria que llevará por nombre “Cien años con Fidel”.

La instalación atenderá diariamente, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, a 10 afiliados asistenciados, garantizando un almuerzo digno y estable para quienes más lo necesitan.

Estos hogares, impulsados en todo el país, tienen como objetivo esencial brindar seguridad alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y familias con limitaciones económicas.

Se convierten en espacios de solidaridad y acompañamiento, donde la comunidad se organiza para ofrecer apoyo concreto a quienes carecen de condiciones para elaborar sus propios alimentos.

Durante la apertura, diversas voces destacaron la importancia de esta iniciativa en el ámbito comunitario, pues fortalece los lazos de cooperación y promueve la justicia social en un municipio marcado por la tradición de lucha y resistencia.

El Hogar “Cien años con Fidel” simboliza, además, la continuidad de los ideales de la Revolución, al garantizar que nadie quede desamparado en medio de las dificultades actuales.

La puesta en marcha de este servicio constituye un paso más en el empeño por construir un entorno inclusivo y solidario, donde la alimentación se reconoce como un derecho humano y la comunidad se convierte en protagonista de su propia transformación.