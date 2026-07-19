Recorrió Díaz-Canel Círculo Social Obrero Félix Elmusa

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este sábado el Círculo Social Obrero “Félix Elmusa”, en el municipio Playa, tras su reapertura oficial a inicios de julio, informaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

La instalación recreativa, enclavada en el reparto Náutico de esta capital, fue rehabilitada por la Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) junto a otras entidades, en un proceso iniciado hace cuatro meses en medio de complejas circunstancias económicas y sociales.

Durante el recorrido, Díaz-Canel estuvo acompañado por Joel Beltrán Archer Santos, presidente de CACSA, quien explicó las obras de rehabilitación integral que devolvieron a la capital un espacio renovado para la recreación de trabajadores y población.

La instalación alcanzó soberanía energética mediante un sistema de paneles solares, inversores y baterías, lo que garantiza el servicio sin interrupciones , según informaron directivos de la Aviación Cubana.

El mandatario visitó áreas de buceo, gimnasio, sala de juegos, galería de arte y espacios gastronómicos, administrados por diferentes formas de gestión y dialogó con trabajadores y familiares.

Díaz-Canel constató la entrega de los colectivos laborales que ejecutaron las obras, y apreció la participación de niños y jóvenes en las áreas de recreación.

Archer Santos declaró que el proyecto incluyó facilidades de wifi y comercio electrónico, además de iniciativas comunitarias para niños y jubilados, con el propósito de sostener y ampliar los servicios.

Maytée Crespo Alonso, representante de Cuba Catering S.A., señaló que el reto principal será mantener el funcionamiento del centro, abierto de manera organizada también a la población de la localidad.

“Esta es una experiencia que puede ser multiplicada”, afirmó Díaz-Canel al concluir el recorrido, en referencia a la posibilidad de replicar proyectos similares en otras instalaciones recreativas del país.