domingo 19 julio 2026
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Frustra Aduana nuevo intento de introducir cocaína en La Habana

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William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó hoy sobre la detección de cocaína oculta en la planta del pie y el interior del calzado de un pasajero extranjero que arribó por el Aeropuerto Internacional José Martí.

El hallazgo se produjo mediante el uso de medios técnicos, la labor de la unidad canina y el accionar conjunto de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas, precisó el directivo en su cuenta oficial de la red social X.

Pérez González declaró que la droga fue descubierta gracias a la profesionalidad de los especialistas y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad fronteriza.

La Aduana General de la República informó, además, en otros mensajes la detección reciente de intentos de introducir cannabinoides sintéticos y de extraer metales preciosos mediante métodos ilícitos, hechos que fueron neutralizados en los puntos de control fronterizo del país.

Estas acciones se inscriben en la campaña Contra las Drogas se Gana, iniciativa nacional que refuerza la prevención y la denuncia de conductas delictivas vinculadas al tráfico y consumo de sustancias prohibidas.

Cuba mantiene una política de cero tolerancia frente a este fenómeno, aplicada de manera sistemática por las autoridades competentes, con el objetivo de proteger la salud pública y preservar la seguridad nacional.

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Comentarios
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