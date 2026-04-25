Gran estreno de la Compañía Kokoyé

La Compañía Folclórica Kokoyé asumirá este sábado 25 de abril, a las 3 de la tarde en el Teatro Martí de Santiago de Cuba, el estreno del espectáculo El Gran Caribe, con dirección artística y general del maestro Yoilán Maceo Cabrera.

“Es una referencia a los cantos, toques y bailes caribeños, línea que defiende ´Kokoyé´”, dijo Katiuska Betancourt, especialista de comunicación de las Artes Escénicas.“Maceo Cabrera, director de Kokoyé, se ha unido a Gelsy Vigil para entre ambos crear el espectáculo –señaló Betancourt– que también saluda el 29 de Abril, Día Internacional de la Danza”.

La especialista resaltó el apoyo del fotógrafo Renato Arza “con imágenes hermosas”, y el diseño de Vladimir Martínez Savón, vicepresidente de artes escénicas en la Uneac.

En 1988, la Empresa de Espectáculos del Intur, hoy Turarte, creó el grupo de música y danza Los Rumberitos; un año después, y dirigido por el maestro Juan Bautista Castillo, bailarin y coreógafo, se llama Kokoyé.

Desde 1989 hasta 2005 estuvo representado por la Casa del Caribe. En 2005 audiciona e ingresa al catálogo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

Y ha sido dirigido por Juan Bautista, Tony Pérez, Eduardo Castillo (Chichi), Marieta Mesa, y desde junio de 2022, por el maestro Yoilán Maceo, con nuevas formas de representar el arte danzario-musical folclórico y el rescate de la línea estética del colectivo y obras que lo identifican.