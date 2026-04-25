Convoy Nuestra América de visita en Santiago de Cuba

Integrantes del Segundo Convoy Internacional Nuestra América, compuesto principalmente por europeos organizados desde Italia por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICE), desarrollan un programa de visitas a sitios históricos, culturales e intercambio con el pueblo de Santiago de Cuba desde el pasado 23 de abril hasta el próximo día 29.

El presidente de la entidad organizadora (AICE) y de la empresa mixta Biocubacafé S.A., es quien coordina la visita que incluye recorridos por municipios y zonas cafetaleras de la provincia, en estrecho vínculo con los anfitriones del Ministerio de la Agricultura en el territorio.

El 23 arribaron a la losa del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de esta ciudad, donde fueron recibidos por el director del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) aquí, Juan Carlos Vaillant, la Coordinadora de Programas del Gobierno en la Provincia, Odexa Fuentes Medina y otras autoridades locales.

Luego del recibimiento los visitantes solidarios de Italia, Francia, Estados Unidos, México, además de cubanos residentes en el exterior, realizaron donativos al Hospital Infantil Antonio Vegues César (La Colonia) y a la Facultad 1 de la Universidad de Ciencias Médicas.

De imprescindible fue calificada la vista al cementerio patrimonial Santa Ifigenia, donde honraron a nuestro Héroe Nacional José Martí, «al que parafraseo porque nos levantamos con Cuba para todos los tiempos», acotó un brigadista.

A Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales Cuello -el Padre y la Madre de la Patria-, también se les reverenció, y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el especial agradecimiento por forjar los lazos de amistad con el resto de los países del mundo.

Contacto con Cuba y su gente

En un ómnibus Girón, los brigadistas se dirigieron hacia los municipios de Songo- La Maya y de Segundo Frente, «para conocer más de cerca a Cuba y su gente, esa que padece con más crudeza el bloqueo», expresó un mexicano que nuevamente visita a la Mayor de las Antillas.

En la localidad songomayense de Matahambre, muy afectada por el huracán Melissa en octubre del pasado año, fueron entregados paneles solares fotovoltaicos para mantener la vitalidad del Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia, al tiempo que compartieron con estudiantes y profesores de la escuela primaria, a la que se le entregaron materiales para el proceso docente, así como medios deportivos para la Secundaria Básica, «vemos que el mundo nos apoya, muchas gracias, y que viva la solidaridad», dijo uno de los pioneros.

Acompañado por sus compañeros de brigada, Michele Curto, también director de la empresa mixta BioCubaCafé, dialogó con caficultores de la zona, quienes cultivan el aromático grano con prácticas agroecológicas y han sido beneficiados por los nuevos mecanismos aprobados para potenciar este rubro tradicional y exportable.

«Somos muchos más los que queremos y defendemos a Cuba, ustedes no están solos y vamos a vencer», aseguró Curto en medio del encuentro.

En el Policlínico Porfirio Valiente, de Alto Songo, la comitiva entregó donativos y conoció, in situ, cómo se desarrolla el proceso de asistencia médica en las condiciones actuales -signadas por las carencias que impone el bloqueo estadounidense-, «pero que no prescinde de lo más importante: el poderoso capital humano tan profesional y formado por la Revolución, que llega a cada rincón», aseguró una doctora, especialista en medicina general integral.

En el municipio de Segundo Frente, el Convoy se llegó hasta el Hospital Rural Emilio Bárcenas, inaugurado el 11 de marzo de 1961 -apenas un año después del triunfo revolucionario-, y que atiende a la población del montañoso municipio, con servicios de urgencias, emergencias y salas de ingreso.

A la institución de la Salud le fue entregada una ayuda que contiene medicamentos y material gastable.El periplo concluyó con un intercambio con productores agropecuarios del municipio, quienes denunciaron los efectos de las medidas de la Administración Trump en el sector, para adquirir maquinaria y fertilizantes, «aunque estamos con los pies bien puestos en la tierra, para hacerla producir», argumentó un campesino.

El Convoy Internacional Nuestra América, es una iniciativa para atravesar el bloqueo, financiero, económico y comercial que impone el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, y a decir de los organizadores devolver a los cubanos un granito de la solidaridad que este pueblo ha esparcido por el mundo.