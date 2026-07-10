viernes 10 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

España o Bélgica: ¿Qué selección ganará hoy en el Mundial?

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por un boleto a las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a una de las grandes favoritas al título con una selección belga que ha sabido abrirse camino hasta esta instancia.

La Roja llega respaldada por un fútbol sólido, una plantilla de enorme calidad y un rendimiento que la coloca entre las principales candidatas a levantar la Copa del Mundo. Bélgica, por su parte, intentará romper los pronósticos con un equipo competitivo, de buen poder ofensivo y dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para dar el golpe.

Aunque el favoritismo español parece claro por su propuesta colectiva y el nivel mostrado durante el torneo, los partidos de eliminación directa suelen escribir historias inesperadas. Bélgica ya demostró que puede competir al máximo nivel y buscará una victoria que la coloque entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Ahora la palabra es de ustedes: ¿Creen que España hará valer su condición de favorita o Bélgica sorprenderá y avanzará a las semifinales? Participen en nuestra encuesta y dejen sus pronósticos en los comentarios.

Destacadas
Proyecto contribuye a cambio energético en comunidades de Holguín
Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba (+Fotos)
Lo denso y lo sutil: por qué no todo lo que se crea tiene sentido
Desarrollan reuniones en Santiago de Cuba sobre proceso de Ingreso a la Educación Superior
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios