España o Bélgica: ¿Qué selección ganará hoy en el Mundial?

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por un boleto a las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a una de las grandes favoritas al título con una selección belga que ha sabido abrirse camino hasta esta instancia.

La Roja llega respaldada por un fútbol sólido, una plantilla de enorme calidad y un rendimiento que la coloca entre las principales candidatas a levantar la Copa del Mundo. Bélgica, por su parte, intentará romper los pronósticos con un equipo competitivo, de buen poder ofensivo y dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para dar el golpe.

Aunque el favoritismo español parece claro por su propuesta colectiva y el nivel mostrado durante el torneo, los partidos de eliminación directa suelen escribir historias inesperadas. Bélgica ya demostró que puede competir al máximo nivel y buscará una victoria que la coloque entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Ahora la palabra es de ustedes: ¿Creen que España hará valer su condición de favorita o Bélgica sorprenderá y avanzará a las semifinales? Participen en nuestra encuesta y dejen sus pronósticos en los comentarios.