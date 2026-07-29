Parlamento cubano sesionará hoy y mañana con una amplia agenda legislativa

Autor: Wennys Díaz Ballaga

El Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura sesionará los días 29 y 30 del presente mes para el análisis de temas legislativos, económicos y sociales de interés para el país.

De acuerdo con la convocatoria publicada por ese órgano, la sesión se realizará mediante videoconferencia, con la participación de los diputados desde sus territorios y de aquellos que residen en La Habana desde el Palacio de Convenciones.

Marta Hernández Romero, coordinadora de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional, explicó que como parte de la agenda, los diputados recibirán información sobre el proceso organizativo y la marcha de la implementación de las transformaciones económicas y sociales, luego de transcurrido el primer mes de su puesta en práctica. En ese espacio se conocerán las acciones realizadas, los avances y las principales tareas en las que se concentra el trabajo.

La actividad legislativa ocupará un lugar central durante las sesiones. En tal sentido, se someterán a análisis varios proyectos de leyes, acompañados de los dictámenes elaborados por las comisiones permanentes de trabajo correspondientes.

Entre las propuestas legislativas se encuentran la Ley de Fomento Agropecuario y Forestal, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código del Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.

Los parlamentarios recibirán una información del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación actual del escenario internacional y su relación con Cuba, espacio en el que los diputados podrán intervenir y emitir sus consideraciones.

Otro de los puntos previstos será la presentación de la propuesta de derogación de la Ley 183, del 18 de diciembre de 2025, relacionada con el periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

En materia económica, se actualizará la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado aprobado para 2026 durante la primera etapa del año. Además, se presentará el informe de liquidación del presupuesto correspondiente a 2025, acompañado del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos.