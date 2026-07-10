viernes 10 julio 2026
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Convocan en México a Subasta de Arte en apoyo a Cuba

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Integrantes del Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad convocaron en Ciudad de México a una Subasta de Arte en apoyo a niñas y niños cubanos con cáncer, informó la embajada de Cuba en el país azteca desde su perfil en la red social Facebook

Integrantes del Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad convocaron este miércoles en Ciudad de México a una Subasta de Arte en apoyo a niñas y niños cubanos con cáncer, informó la embajada de Cuba en el país azteca desde su perfil en la red social Facebook.

Alicia Castellanos, Gilberto López Rivas y Polo Castellanos ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), donde anunciaron la iniciativa, precisó la embajada cubana.

En el encuentro participó también Norman Bardavid, artista, filántropo y galerista representante de Cultura de Paz, quien respaldó la convocatoria.

Dicha Subasta tendrá lugar el 26 de septiembre a las 13:00 horas en el Centro Cultural México Cuba Benny Moré, precisaron los organizadores.

La invitación se extendió a artistas mexicanos y extranjeros de diversas generaciones y tendencias, así como a coleccionistas y especialistas de arte, con el propósito de contribuir a la atención de niñas y niños cubanos con dolencias oncológicas, afectados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense impuesto a la Isla.

Periodistas de varios medios asistieron a la conferencia y manifestaron interés en las condiciones de vida de los menores con cáncer en Cuba y en el desarrollo de la Subasta.

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Comentarios
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