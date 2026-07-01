Francia-Argentina: ¿se repite la final de Qatar?

Aunque todavía falta mucho para la gran final del 19 de julio, la Copa Mundial de Fútbol parece dibujar hoy un duelo igual al de Qatar 2022, Francia-Argentina, y según la IA con favoritismo galo.

Por Fausto Triana

De momento, ningún equipo, en realidad, impresionó lo suficiente para colocarlo en el pedestal. En el camino se han descocido las etiquetas del dueto ibérico, España y Portugal, pero tienen margen de mejora.

Alemania quedó fuera del certamen inesperadamente. Cayó ante Paraguay en tanda de penales (5-6), después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y un gol teutón anulado en la prórroga.

Si bien Inglaterra dejó buenas impresiones en líneas generales, tampoco fue tan deslumbrante en su juego y solo la voracidad goleadora de Harry Kane (tres goles) y el despliegue en ataque de Jude Bellingham (dos tantos) conservan sus expectativas.

De hecho, Inglaterra está en un sendero a las puertas de chocar con Brasil en cuartos de final si los vaticinios se cumplen, y a la Argentina de Lionel Messi, todo si ambos elencos avanzan.

El lado derecho del organigrama se antoja ligeramente más llevadero y el conjunto que dirige Lionel Scaloni en el papel, solo tiene un escollo de cuidado en cuartos de final, hipotéticamente Colombia.

Ha sorteado fácilmente un grupo eliminatorio muy flojo con Argelia, Jordania y Austria de contrincantes poco exigentes, en dieciseisavos debe superar a Cabo Verde y en octavos a Egipto o Australia.

Para Francia, el panorama es mucho más complicado, aunque ya se quitó de arriba el escollo que en cualquier caso significaba Alemania en octavos, dando por sentado que la banda de Mbappé, Dembelé, Olise y Doué batirá a Suecia en la fase anterior.

En medio de tantas especulaciones, España es favorita para doblegar a Austria en dieciseisavos, pero en octavos sorpresivamente se encontrará con la Portugal de Cristiano Ronaldo, o la Croacia de Luka Modric.

Y en caso de que los españoles de Lamine Yamal o los lusitanos salgan airosos, bajo esta dinámica de predicciones se verían las caras con los franceses en semifinales.

Si le hacemos caso a la Inteligencia Artificial (y a muchos expertos), entonces la final Francia-Argentina está servida, ya luego el campeón, los algoritmos muestran opiniones discordantes.