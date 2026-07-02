Solidaridad se mantiene activa en ayuda a Venezuela

Caracas 2 jul.- La solidaridad con Venezuela se mantiene activa hoy con el arribo de especialistas y ayuda humanitaria desde diversas partes del mundo, mientras las autoridades priorizan la atención a los sobrevivientes de los sismos del 24 de junio.

Transcurrida una semana de la “mayor tragedia natural” en la historia de este país, continúan las labores de rescate de las víctimas bajo los escombros, con la esperanza de encontrar con vida a personas, pese a que pasaron ya las horas críticas, pero se mantiene intacta la esperanza.

Los cuatro mil 99 rescatistas internacionales de América Latina, América, Europa y Asia desplegados en las zonas de desastre mantienen el trabajo ininterrumpido con el uso de avanzadas tecnologías, perros rastreadores, vehículos y el aporte de 707 mil 63 toneladas de ayuda humanitaria.

La víspera esta cooperación estuvo activa con el arribo de otro grupo de expertos en rescate de México, la llegada de nuevos cargamentos de insumos médicos y equipos de telecomunicaciones provenientes de Panamá, Ecuador, Argentina, Alemania y Brasil para ayudar a las víctimas y atender la contingencia.

El ministro venezolano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció en Telegram la llegada ayer de una misión técnica de Israel con expertos en ingeniería estructural y ciencias aplicadas, quienes se incorporaron a las evaluaciones técnicas de las infraestructuras afectadas.

Los últimos reportes oficiales informaron de daños en 885 edificios en todo el país como consecuencias de los movimientos telúricos, de los que 189 colapsaron en su totalidad, 158 de ellos en La Guaira, mientras 666 sufrieron perjuicios muy graves o colapsaron en forma parcial.

La gobernante encargada Delcy Rodríguez estableció como prioridad proteger la vida de quienes sobrevivieron a los sismos del pasado miércoles, a las familias ubicadas en los campamentos transitorios y a quienes todavía necesitan un lugar seguro.

Anoche la mandataria, junto a otras autoridades, recorrió instalaciones del hospital de campaña desplegado por Samaritan’s Purse, organización internacional cristiana con sede en Estados Unidos y presencia global, con capacidad para atender hasta 200 pacientes diarios, publicó Presidencia.

Asimismo, visitó el centro de operaciones de los equipos de rescate de Francia, Perú, Alemania y Jordania.

También desde La Guaira, en acto con autoridades de Gobierno y embajadores, la jefa de Estado entregó la condecoración Héroes Caninos de Venezuela y Héroes de Venezuela en su segunda clase a rescatistas de Italia y Suiza.

Envió, además, cartas de agradecimiento y condecoración a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y al presidente de la Confederación de Suiza, Guy Parmelin.

La gobernante afirmó que el duelo por las víctimas se convirtió en gratitud a todos los pueblos de los 31 países que llegaron a Venezuela, la cual se convirtió en territorio donde la “esperanza humanitaria vibra en cada uno de los corazones”.