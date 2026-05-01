Presidencia niega antisemitismo en discurso de mandatario de Perú

La Presidencia de Perú negó hoy que el jefe de Estado haya incurrido en antisemitismo en un discurso público que motivó un comunicado conjunto crítico de las embajadas de Alemania e Israel.

Un comunicado oficial precisó que, en el acto celebratorio de la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario hizo, entre otros conceptos, una cita del libro “Los enemigos del Comercio”, de Antonio Escohotado, en el que este opina sobre el desarrollo comercial y económico europeo, sobre los judíos alemanes en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

“El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equivocada sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”, dice el texto.

Agrega que el Estado peruano ha sostenido en forma permanente que el nazismo fue la causa de esa conflagración bélica y fue culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío.“Esta histórica posición, que llevó al Perú a apoyar firmemente la creación del Estado de Israel, se mantiene invariable”, agrega.

Refiere que el presidente peruano “expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación y expresa su solidaridad con las víctimas del holocausto”.