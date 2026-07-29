En progreso, reparación de averías detectadas en CTE Guiteras

Avanza ya el proceso de reparación ante las averías detectadas en el economizador y el sobrecalentador de baja temperatura en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, fuera del sistema electroenergético nacional (SEN) desde el domingo último.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, confirmó que luego del necesario proceso de enfriamiento del área de la caldera se accedió a la zona averiada esta madrugada, y una vez identificados los daños con precisión, comenzaron las labores de reparación.

En la página de la CTE Antonio Guiteras en la red social Facebook se destaca que acompañan a los trabajadores de la planta brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) procedentes de Felton, Cienfuegos, Santa Cruz y Matanzas.

Informa la publicación que también colaboran en el alistamiento de la unidad personal de la Base Central de Reparaciones (BCR), de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Servicios Técnicos y la UEB Ayala Molina.

Completar los trabajos de reparación en el menor tiempo posible y poder incorporar la CTE al SEN es propósito de quienes confluyen en la «Antonio Guiteras», industria de 38 años de fundada y sumamente golpeada por el impacto del bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba, pero que no deja de ser una planta estratégica para el país.