Expectativas y temores ante las nuevas medidas económicas

No son pocos los que se muestran optimistas; algunos incluso eufóricos;otros permanecen confundidos y la mayoría observa, con profunda preocupación, las medidas anunciadas por el gobierno revolucionario de Cuba que tienen el propósito de movilizar las fuerzas productivas internas y atraer capital externo, para poner en marcha la economía que está sumida en una profunda crisis.

Las 176 medidas propuestas no son pocas y, de fructificar, conducirán al país hacia un nuevo modelo de gestión, en el que la oferta y la demanda parecen volver a encontrarse, esta vez con la intención de que dicho reencuentro contribuya a estimular la producción y la disponibilidad de bienes y servicios, hoy extremadamente limitados.

Razones no les faltan a quienes se muestran preocupados: consideran que, si con las medidas aplicadas hasta ahora ya reina bastante descontrol, mayores serán los desafíos ante el amplio abanico de posibilidades que se avecinan; los optimistas: confían en la fortaleza de la revolución para concretar los cambios necesarios, mientras que los confundidos: interpretan que el país se dirige hacia un proceso de desmoronamiento similar al ocurrido en la antigua Unión Soviética.

Dentro de los eufóricos están, hacia la derecha, quienes más perjuicio pueden causar a la propuesta: dan por sentado que el Gobierno de los Estados Unidos continuará incrementando la presión económica hasta provocar, finalmente, el “cambio de sistema” que tanto anhela, borrando de la realidad y de las aspiraciones de la mayoría de los cubanos, la idea de seguir construyendo el socialismo.

Sea cual sea el desenlace, existe un punto en el que parecen coincidir todas las posiciones: los cambios son impostergables y deben realizarse ahora. Así lo han ratificado tanto el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido como la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular al afirmar que: “frente a la cruda realidad del momento histórico actual, se impone realizar profundas transformaciones con nuestros esfuerzos y recursos; se trata no solo de resistir, sino también de avanzar y desarrollarnos”.

Sin dudas, los cambios propuestos, ahora sometidos al debate nacional, amplían las perspectivas de recuperación y desarrollo económico del país, sin embargo, si no se implementan con el debido control, transparencia y sentido de justicia social, podrían generar desigualdades de gran magnitud.

En ese contexto, el gobierno, las instituciones estatales y la población, bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba (PCC), deberán ejercer un control eficaz que garantice el éxito de las transformaciones planteadas porque, desde una visión profundamente humanista, de florecer tales distorsiones, resultarían incompatibles con el modelo económico y social que la mayoría de los cubanos han aspirado a construir por más de 60 años.