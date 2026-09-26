Música es Mujer demuestra en primera jornada que ellas tienen la clave

La Habana.- La primera jornada del Festival Música es Mujer (MEM) concluyó este viernes en La Pérgola del Pabellón Cuba con el concierto “Ellas tienen la clave”, bajo la dirección musical de Kamila Colarte, con la Orquesta Afromusa y Vania Borges, Labios de María y Sahily, La Margarita de Cuba como artistas invitadas.

El concierto cerró con “Yo soy el punto cubano”, en homenaje a Celina González (1929-2015), la Reina de la música campesina, en la voz de Sahily, La Margarita de Cuba.

Vania, destacada cantante con una sólida carrera la canción y exintegrante de la agrupación Bamboleo, agradeció a Hera de Cuba, coordinadora del festival, por la invitación, y resaltó el papel de la mujer como un ente social múltiple e incansable.

En tanto la emprendedora Elaine Sotolongo Milián, presente en la expoventa del festival, dijo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que su pequeño emprendimiento de artículos tejidos a crochet encontró en MEM un espacio para visibilizar el trabajo que realizan.

Sotolongo Milián consideró, además, que el evento significa una red de apoyo importante para conocer personas, estrechar lazos, aprender de las experiencias de otras personas y vincular el tejido y la música por su carácter creativo.

Jessica Karla Castellanos Izquierdo, una joven percusionista de Afromusa, declaró igualmente a la ACN que la agrupación defiende géneros como la guaracha, y busca interpretar la música del pasado y traerla al presente de una manera más atractiva para los jóvenes; y, a través del Festival, dijo, espera enaltecer tanto la música como a la mujer misma, sobre todo a la instrumentista, porque aún existen prejuicios y estereotipos más dentro de lo llamado «popular».

MEM, que se celebra por segunda vez, cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, Jazz Vilá Projects, Radio Taíno y Los Portales S.A., entre otras instituciones y proyectos culturales, concluirá mañana sábado 26 en el propio Pabellón Cuba.