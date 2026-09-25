viernes 25 septiembre 2026
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Donativo de mipyme potencia autonomía energética en hogar materno 

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Bayamo.- Mejor confort en medio de la compleja situación energética que enfrenta Cuba disfrutan hoy las pacientes ingresadas en el hogar materno Mariana Grajales, de esta ciudad, gracias al donativo de un sistema fotovoltaico de 3 kilowatts (kW) de potencia.

Entregado por la empresa privada Fénix Servicios Integrales, el kit solar se sumó a otro, de 2 kW, existente en la institución desde el pasado mes de abril, como resultado de la colaboración solidaria de la República Popular China.

Contar con dicho equipamiento permite que, al faltar el suministro del Sistema Electroenergético Nacional, el hogar disponga de suficiente energía para iluminar todos los locales y alimentar los ventiladores de las gestantes, explicó su directora Migdia Torres Cordero.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, agradeció el aporte de “Fénix”, así como la instalación llevada a cabo el pasado día 19 por trabajadores de la filial territorial de la empresa Copextel.

Cuando hay apagón, aunque dure todo un día, aquí tenemos corriente, reconoció la futura madre Ana Espinosa Álvarez.

Los hogares maternos brindan atención diferenciada y sistemática a embarazadas con trastornos nutricionales y otros padecimientos asociados a la gravidez, como la hipertensión arterial y la diabetes gestacional.

Un aporte que se traduce en mejores condiciones para la atención sanitaria y el mayor bienestar de quienes más lo necesitan, destacó en su perfil oficial de la red social Meta la Dirección Provincial de Salud Pública.

Además del “Mariana Grajales”, que dispone de 30 camas, en la provincia de Granma funcionan otros 13 centros de ese tipo, todos protegidos con sistemas fotovoltaicos de 2 kW.

Asimismo, cerca de un centenar de instituciones sanitarias del oriental territorio cuentan con ese vital respaldo energético, incluidos hogares de ancianos, laboratorios, cuerpos de guardia de policlínicos y hospitales municipales y provinciales, y bases del Sistema Integrado de Urgencias Médicas.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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