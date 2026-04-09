Irán condiciona tregua a cese de ataques israelíes contra Líbano

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que el cese de los ataques israelíes contra Líbano constituye una de las condiciones esenciales para sostener el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos.

Durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el mandatario iraní reiteró que la detención de las acciones militares israelíes forma parte de un conjunto de diez condiciones incluidas en el entendimiento entre Teherán y Washington, según reportaron medios oficiales iraníes.

Pezeshkian subrayó además la importancia del papel de Francia como uno de los garantes del anterior alto el fuego en territorio libanés, y aseguró que su país actuó con responsabilidad al aceptar la tregua, en muestra de su compromiso con la paz y la estabilidad regional.

Por su parte, Macron agradeció la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Irán y consideró que la declaración de alto el fuego representa un paso significativo hacia la distensión en Medio Oriente.Sin embargo, persisten discrepancias sobre el alcance del acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Líbano quedó excluido de la tregua, que involucra a Irán e Israel, y atribuyó esa situación a la actuación del movimiento Hezbolá.

Desde la madrugada del miércoles, el territorio libanés ha sido escenario de una ofensiva israelí a gran escala, con saldo de decenas de muertos y cientos de heridos, en lo que constituye el mayor ataque desde inicios de marzo.

Estas acciones ocurren pese a que Irán, junto a los esfuerzos de mediación de Pakistán y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, sostienen que Líbano forma parte del acuerdo de alto el fuego.

En contraste, el ejército israelí mantiene que el país árabe no está incluido en la tregua y ha continuado sus operaciones militares, mientras Hezbolá ha declarado respetar el cese de hostilidades.

Una fuente oficial libanesa indicó que Beirut aún no ha recibido confirmación clara sobre su inclusión en el acuerdo, al tiempo que el presidente Joseph Aoun realiza consultas para garantizarla.Previamente, la Presidencia libanesa calificó los ataques israelíes como una “escalada peligrosa” y una “nueva masacre” que amenaza la estabilidad regional.

Según datos disponibles hasta el martes, la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo dejó al menos mil 530 muertos, cuatro mil 812 heridos y más de un millón de desplazados en Líbano.

El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensiones históricas en la región, marcado por la persistente ocupación israelí de territorios palestinos y zonas de Líbano y Siria, en medio de reiterados llamados internacionales a una solución basada en las resoluciones de Naciones Unidas.