Demandan en Parlamento apoyo de Italia a Cuba ante amenazas de EEUU

Parlamentarios italianos demandaron mayor respaldo oficial a Cuba ante crecientes amenazas de Estados Unidos, con un recrudecimiento del bloqueo económico, violatorio de normas internacionales y de los derechos humanos, indica hoy una nota.

Un comunicado publicado por la Alianza Parlamentaria de los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana (AVS) critica la postura “impasible” del gobierno sobre este tema, mostrada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, al abordar la víspera ante la Cámara de Diputados el estrangulamiento económico de Washington a la isla.

Nicola Fratoianni, líder de Izquierda Italiana, cuestionó a Tajani porque “una vez más, se puso del lado de quienes socavan el derecho internacional”, al plantear que en su criterio la situación cubana “es insostenible, las reformas no pueden posponerse”, sin señalar al bloqueo norteamericano como causa principal de tales problemas.

Esa posición, según señaló Fratoianni es la de quienes “permanecen impasibles ante una tragedia humanitaria que se desarrolla para el pueblo cubano, causada por el estrangulamiento económico del bloqueo y las amenazas de Estados Unidos durante 66 años, que violan flagrantemente el derecho internacional”.

“Nos está diciendo que ahora mismo, que nuestro país apoya la última acción ilegal de Donald Trump para provocar un cambio en Cuba mediante presiones ilícitas, porque este es el objetivo declarado del presidente de los Estados Unidos”, dijo el dirigente opositor.

“Nos enfrentamos a una situación extraordinaria para Cuba y su pueblo, un país que ha resistido más de sesenta años de bloqueo económico y que, incluso dentro de ese bloqueo, ha encontrado la manera de lanzar iniciativas de solidaridad con nuestro país”, apuntó.

De tal manera se refirió a las brigadas médicas cubanas que apoyaron a Italia durante la pandemia de la Covid-19, y que actualmente prestan sus servicios en la sureña región de Calabria.

El ministro argumentó en su presentación ante los diputados que Cuba se mantiene como un país prioritario para la cooperación italiana al desarrollo, con 28 iniciativas en curso por un valor aproximado de 45 millones de euros.

“Estamos presentes en sectores esenciales como la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Nuestro compromiso con Cuba forma parte de la prioridad del gobierno para América Latina”, aseveró Tajani, al argumentar el apoyo al desarrollo económico del país antillano.

Sin embargo, los legisladores de AVS cuestionaron la postura oficial italiana en el plano político, ante las actuales maniobras norteamericanas, con acciones como la reciente orden ejecutiva de Trump para impedir la entrada de combustible a ese país e incluso la amenaza de una posible intervención militar.

Ante tales acciones que “violan flagrantemente el derecho internacional, al menos podría haber tenido el valor de llamar a Washington y pedirles que pararan; ni siquiera es capaz de hacer eso”, dijo Fratoianni a Tajani en la Cámara de Diputados, agrega la fuente.