Diario mexicano destaca campaña de apoyo a escuela de cine en Cuba

El sitio goteo.org lanzó una campaña de apoyo económico para la autonomía energética en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Eictv), en Cuba, destacó hoy el diario mexicano La Jornada.

Acorde con la iniciativa, se busca “construir, paso a paso, la autonomía energética” del centro de estudios, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas y de un cerco energético de ese mismo país contra la isla.

Las donaciones tendrán recompensas como un libro digital editado por la editorial de la Escuela, así como la participación en un taller online y cinco números para el sorteo de un taller presencial.

Según lo difundido, la fase uno para lograr la autonomía energética en la Eictv será en el área de posproducción, “donde las historias cobran su forma definitiva”.

La campaña refiere que, con los fondos de esta primera iniciativa, se instalarán estaciones de energía portátiles con paneles solares y baterías dirigidas a blindar este proceso de trabajo fundamental para la finalización de las obras audiovisuales.

El segundo momento se concentra en salones y área docente, con el fin de “asegurar que las aulas no se detengan o no tengan que verse afectadas por la falta de energía”, a lo cual se suma el objetivo de garantizar autonomía eléctrica para las oficinas docentes y administrativas.

“Nuestro objetivo final –refiere el texto- va más allá de resistir la crisis actual, buscamos una transformación sostenible en toda la Eictv para que se convierta en una escuela 100 por ciento funcional con energías renovables y reducir drásticamente la dependencia de combustibles fósiles”.

Considera que “apoyar esta campaña es apostar por la continuidad de la creación, por la formación de nuevas generaciones de cineastas y la posibilidad de que sus historias sigan existiendo. Porque cuando se apaga la energía, también se apagan las historias”.

La Jornada resaltó que la Escuela se ha consolidado como un referente internacional en la formación de cineastas, acogiendo a estudiantes de todo el mundo y situando la excelencia en la enseñanza audiovisual en el centro de su misión.

A lo largo de su historia, agregó, el centro ha formado a miles de profesionales que hoy integran la industria cinematográfica y televisiva global, con obras presentes en festivales de prestigio como Cannes, Berlín, San Sebastián y La Habana.

“Su modelo pedagógico, basado en la práctica intensiva y el intercambio directo con profesores invitados de reconocido prestigio, ha permitido sostener un alto nivel académico y un impacto cultural significativo en la región”, sostuvo.