jueves 09 julio 2026
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Convoca Esteban Lazo al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura

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Asamblea Nacional del Poder Popular
Organización gubernamental de Cuba
El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, convocó al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 29 de julio del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana

El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, –en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso c) de la Constitución de la República– convocó al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 29 de julio del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La convocatoria, publicada este 9 de julio en el sitio web del Parlamento cubano, será divulgada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda; así como fue publicada en la Gaceta Oficial de la República y demás medios de comunicación para general conocimiento.

En la agenda de la sesión plenaria para el debate por el órgano supremo del poder del Estado se incluyen la información sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales, de la actualización de la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y la presentación de la liquidación del Presupuesto del año 2025, así como el análisis y discusión de varios proyectos de ley; entre otros temas de interés de la agenda nacional. 

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