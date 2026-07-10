Canciller agradece respaldo internacional contra agresión a Cuba

El Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy el respaldo de organizaciones, intelectuales y activistas de 58 países al manifiesto contra la agresión militar de Estados Unidos hacia la isla.

Promovido por el Colectivo Nuestra América y respaldado por más de ocho mil 840 firmas, el texto condena también la hostilidad estadounidense contra la nación antillana.En un mensaje publicado en la red social X, el Ministro de Relaciones Exteriores calificó ese apoyo como una muestra de solidaridad internacional con Cuba.

Según Rodríguez, el manifiesto denuncia la escalada de agresiones contra el pueblo cubano y los efectos humanitarios que, de acuerdo con sus promotores, provocan el cerco energético, las sanciones secundarias y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que el pronunciamiento constituye otra evidencia de que Cuba «no está sola en esta lucha» y reiteró el mensaje de que «Cuba no es una amenaza; el bloqueo sí».El manifiesto permanece abierto a nuevas adhesiones a través de la plataforma Solidaridad sin Bloqueo.